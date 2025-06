Despertar democrático: Constitución Política de la República fue promulgada hace 40 años

La Constitución de 1945 se derogó a la caída del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, en 1954, sustituida por una nueva en 1956, que también fue revocada y reemplazada por otra, en 1965, la cual estuvo vigente hasta el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982.

Durante el gobierno del jefe de Estado Óscar Humberto Mejía Víctores, se emitió una Ley Electoral específica para formar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa el 1 de julio de 1984, que luego de 10 meses promulgó una nueva constitución el 31 de mayo de 1985, que rige en la actualidad, formada por 281 artículos y 22 disposiciones transitorias y finales.

La Carta Magna entró en vigor el 14 de enero de 1986, cuando se creó el Congreso de la República y tomó posesión el presidente civil democráticamente electo, Marco Vinicio Cerezo. Ese día, también, finalizaron las funciones de la ANC.

Particularidades

El proceso de redacción fue abierto y se escuchó a quienes quisieron opinar y participar con demandas o sugerencias, provenientes del sector privado, universidades, grupos sociales, ecologistas y del deporte, entre otros.

LECTURAS RELACIONADAS Constitución Política de la República de Guatemala cumple 40 años y esta es su historia, evolución y reformas

LECTURAS RELACIONADAS Corte de constitucionalidad defendió la Carta Magna

Participaron en la ANC 17 partidos políticos de diferente ideología, muchos de formación reciente y no hubo exclusión por razones ideológicas. Los aspectos fundamentales fueron consensuados, aunque en algunos casos de confrontación, hubo necesidad de un mecanismo de votación para definirlos por mayoría legal.

Incorporó tres instituciones para consolidar la democracia en el país: la Corte de Constitucionalidad —independiente y autónoma—, el Procurador de los Derechos Humanos —la primera Constitución en Latinoamérica que lo hizo— y el Tribunal Supremo Electoral —autónomo—.

También estableció la Contraloría General de Cuentas —autónoma— y la incorporación del Ministerio Público, con la reforma de 1993, y se terminaron de configurar los órganos de control y de defensa constitucional actualmente vigentes. Su compromiso fue el de lograr la reconciliación de una sociedad escindida.

Más de la mitad del texto está dedicado a los derechos humanos, por lo que sus redactores la calificaron de constitución humanista. Por ejemplo, el artículo 44 establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana y que el interés social prevalece sobre el particular. Además, el artículo 46 constituye una de las más importantes innovaciones del texto y que expresa que: “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La Constitución se divide en tres partes: la dogmática, que establece los principios, creencias y derechos humanos; la orgánica, que determina la organización del Estado de Guatemala; y la práctica, que instaura las garantías y mecanismos que hacen valer los derechos establecidos en la misma.

El artículo 175 establece que “ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas”. También, el artículo 203 determina que “la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República”.

Esta Constitución establecía un período presidencial de cinco años, pero con las reformas constitucionales de 1993 se adoptó una duración de cuatro años.

Otra de sus innovaciones es la garantía de la vida humana, desde su concepción, y el reconocimiento de la familia como raíz primigenia de los valores espirituales y morales de la sociedad.

Se refiere a Guatemala como un Estado de derecho, organizado para proteger a la persona y a la familia, cuyo fin supremo es la realización del bien común, mediante un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. La soberanía reside en el pueblo, que se encuentra formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran ladinos y las distintas etnias de origen maya, xinca y garífuna.

También, estableció la creación del Sistema de Consejos de Desarrollo, que contempla niveles comunitario, municipal, departamental, regional y nacional, como instancias de diálogo y la concertación entre el Estado y los ciudadanos, especialmente, en lo relativo a la inversión pública.

Reconoce tanto los derechos individuales como sociales, al igual que los civiles y políticos. Entre los primeros, está el derecho a la vida, la integridad física, la seguridad, la igualdad y la libertad. Asimismo, consagra la libertad de pensamiento, de religión, de asociación y de libre desplazamiento.

Entre las garantías procesales, establece el principio de legalidad, de presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo, así como de asilo, de petición y de reunión, entre otros. Consideración especial merece el reconocimiento de partidos políticos y el fin del régimen de exclusión política. Se acepta el libre juego de fuerzas y opiniones.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Diversas constituciones sirvieron de inspiración para su elaboración, especialmente, la española, de 1978, la peruana, de 1979 y la salvadoreña, de 1982. Ha sido la referencia permanente para continuar con el proceso de transición democrática y abandono del régimen autoritario.

La Constitución es el resultado de una intensa y prolongada negociación de fuerzas políticas, luego de un período histórico, marcado por el autoritarismo, la ilegalidad y la falta de libertad.

La Carta Magna ha sido traducida por la Corte de Constitucionalidad a los idiomas mayas k’iche’, mam, kaqchikel y q’eqchi’.

Reformas

El poder constitucional reconoció la posibilidad de reformar la Constitución para ajustarla en el futuro a cambios derivados del orden político, social o económico. Ese fue el caso de la reforma aprobada en 1993 y aceptada en referéndum al pueblo el 30 de enero de 1994.

LECTURAS RELACIONADAS CC suspende provisionalmente resolución de la SAT que unificaba NIT con CUI

Se realizó una consulta popular en la que se establecieron 41 reformas constitucionales, aprobadas el 17 de noviembre de 1993, entre las cuales figura lo relativo a las instituciones del Ministerio Público y al Procurador General de la Nación, como entes separados y funciones específicas. La Carta Magna, asimismo, superó un intento de golpe de Estado en 1993.

Derivado de los acuerdos de paz, el 30 de diciembre de 1996, se propuso una nueva reforma en 1999, aprobada por el Congreso, con mayoría calificada necesaria, pero los diputados formularon un amplio paquete de más 50 artículos reformables.

El 16 de mayo de 1999 se sometieron a consulta popular las reformas a la Constitución, relacionadas con la reestructuración del Estado de Guatemala y el cumplimiento de los acuerdos de paz, intento que resultó fallido, por lo que la Constitución no ha sufrido cambios desde 1993.

El 17 de diciembre de 1985, los tres presidentes alternos de la ANC depositaron la Carta Magna en la urna de madera tallada, ubicada en el centro del hemiciclo parlamentario del edificio del Congreso de la República, como símbolo de ese esfuerzo patriótico.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Si bien el texto contiene algunos conceptos muy generalizados, ciertas imprecisiones y hasta errores gramaticales, nada es insuperable de acuerdo a una recta interpretación finalista y de buena fe”, afirma el exmagistrado Alejandro Maldonado Aguirre en una de sus obras.

Crónica

En una nota de Prensa Libre del 29 de mayo de 1985 se consignó que serían invitadas 500 personalidades a la firma de la nueva Constitución, por cada uno de los diputados, y a la respectiva entrega al jefe de Estado, a las 10 horas, cuando repicarían las campanas de todos los templos de la ciudad, en señal de júbilo, y en el Parque Central —Plaza de la Constitución— se dispararían 21 salvas. Por la tarde, el pabellón nacional fue izado en todos los edificios públicos.

“Todo articulado de la Constitución fue ampliamente discutido. Consideramos que está acorde al momento que vivimos y confiamos que durante muchos años sea la Carta Magna que rija los destinos del país”, indicó el presidente alterno de la ANC Roberto Carpio Nicolle en ese entonces, y así ha sido por 40 años.

En la portada del 1 de junio no se destacó el acto de promulgación de la Constitución, pero en la página 2 se consignó en una pequeña nota la entrega de la Carta Magna. Se le dio prioridad a otro texto, referente al repudio que crecía contra la ANC, “por coartar la libertad de expresión”, por las limitaciones a la prensa en Guatemala, pues la Constitución establece la obligatoriedad de colegiación de los periodistas —y de todos los profesionales universitarios, artículo 90—.

LECTURAS RELACIONADAS La Constitución se lo agradece, presidente

Se señalaba que la población, según notas enviadas a la redacción o llamadas telefónicas, pedía “no publicar nada de la entrega de la Constitución”. Políticos y periodistas afirmaron que la Constitución tenía “muchas lagunas”, “no se ajusta a las necesidades del país” y que su texto es “contradictorio e incongruente”.

Fuentes consultadas: Breve historia Constitucional de Guatemala, de Jorge Mario García Laguardia (2002); Reflexiones constitucionales, de Alejandro Maldonado Aguirre (2010); Edición XXV Aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Agosto de 1984-31 de mayo de 1985, de Roberto Carpio Nicolle (2010); Opus Magna constitucional guatemalteco (2010); Temas jurídicos, de Alejandro Maldonado Aguirre, tomo II (2007), libros consultados en la Biblioteca del Instituto de Justicia Constitucional; Historia de la Constitución, de Alberto Pereira-Orozco, y Cuaderno del Ciudadano (Copre)

"Se ha ido adaptando"

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, refiere que la Carta Magna de 1985 fue aprobada por la gran mayoría del pueblo, de manera legítima, sin subterfugios.

“Fue la primera vez en la historia del país que fue aprobada una constitución de una manera espontánea y ha gozado del apoyo popular desde su nacimiento”, añade.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“El reto que tiene, como toda constitución en el mundo, es saber adaptarse a las realidades cambiantes de cada época y no quedarse anquilosada. Ha sido flexible al irse adaptando a las condiciones de vida de los guatemaltecos”, puntualiza.

Cronología constitucional

Cada Carta Magna de Guatemala se ha enfocado en el sistema político predominante en el momento de su promulgación. Hace cien años se aprobó la primera Constitución Política del Estado de Guatemala.

1808: Constitución de Bayona

Aunque esta Constitución, promulgada el 6 de julio en dicha ciudad francesa, impuesta por Napoleón Bonaparte a España, no tuvo vigencia en América, es el antecedente más antiguo de la organización constitucional en nuestro territorio. Inauguró en España la teoría de la monarquía constitucional.

1812: Las Cortes de Cádiz

Portada de las Cortes de Cádiz, tomada del sitio del Ministerio de Cultura de España.

Fue promulgada el 19 de marzo y estuvo vigente varios años en el país, con base en la cual se produjeron las primeras experiencias electorales. Incorporó diputados americanos. Representó a Guatemala Antonio de Larrazábal. Su aporte fue el ingreso de España al constitucionalismo, la representación nacional basada en la igualdad de ciudadanos y la división de poderes.

1824: Constitución Federal

Luego de la Independencia y conclusión de la anexión de Centroamérica a México, se formó la Asamblea Nacional Constituyente, para constituir el nuevo país: Provincias Unidas de Centroamérica. Promulgó la Constitución Federal el 22 de noviembre y adoptó un sistema presidencialista moderado, bicameral, republicano, representativo y federal.

1825: Constitución del Estado

De acuerdo con la Constitución de la República Federal de Centroamérica, cada Estado debía formar su constitución. El 15 de septiembre de 1824 se formó la Asamblea del Estado de Guatemala y el 11 de octubre de 1825 se aprobó la primera Constitución Política del Estado de Guatemala que contenía 268 artículos y que reconocía la soberanía del pueblo.

1879: Rigió por 65 años

Derivada de la reforma liberal de 1871, el 15 de marzo se instaló la Asamblea Constituyente, con mayoría liberal, en 1878, para promulgar la constitución, con 104 artículos. Estuvo vigente hasta 1944 y fue reformada en ocho ocasiones: 1885, 1887, 1897, 1903, 1921, 1927, 1935 y 1941, la mayoría de las veces, para modificar el periodo del mandato presidencial.

1945: Nació de la revolución

Luego de la Revolución de Octubre de 1944, entró en vigor la Constitución de la República de Guatemala, el 15 de marzo, que contenía 212 artículos, enfocada en el desarrollo social y económico. Tuvo vigencia hasta 1954, cuando fue derrocado Jacobo Árbenz. El 2 de febrero de 1956 se promulgó nueva constitución, inspirada en el anticomunismo, formada por 245 artículos.

1965: Golpe de Estado

Como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el Ejército, el coronel Enrique Peralta Azurdia pasó a ser jefe de Estado y suspendió la vigencia de la anterior constitución. El 26 de diciembre se convocó a Asamblea Constituyente, que se instaló en 1964, y el 15 de septiembre de 1965 se promulgó una constitución que contenía 282 artículos.