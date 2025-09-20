DGT detecta falta de seguro y aplicará multa a piloto de bus involucrado en accidente de Chisec, Alta Verapaz

Un accidente de tránsito en la ruta entre Cobán y Chisec, Alta Verapaz, dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos. El hecho ocurrió la mañana de este 20 de septiembre en el kilómetro 236.6, donde colisionaron un microbús y un camión que transportaba equipo de fumigación.

La víctima mortal fue un joven que acompañaba al conductor del camión, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. Su cuerpo quedó en el lugar del impacto.

El conductor del camión fue identificado como Fidel Bernardo Chinchilla Barrientos, de 35 años, mientras que otro tripulante, Byron Daniel Jolom, de 24, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Cobán con heridas graves. Por su parte, el conductor del microbús, Rudy Caal Coc, de 37 años y originario de Alta Verapaz, también recibió atención médica.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios y de Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, el impacto fue de gran magnitud y los equipos de rescate trabajaron para liberar a las personas atrapadas entre los restos de los vehículos.

El accidente causó caos vehicular en el área. Agentes de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC) desviaron el tráfico para facilitar las labores de rescate. Personal del Ministerio Público (MP) llegó al lugar para iniciar las diligencias de investigación y realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades investigan las causas del percance. Aunque aún no hay un informe oficial, se manejan hipótesis como exceso de velocidad, imprudencia de alguno de los conductores o fallas mecánicas. La zona es conocida por sus curvas pronunciadas y visibilidad reducida.

DGT anuncia sanciones

Por medio de un comunicado, la Dirección General de Transportes (DGT) se pronunció sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 236.6, en el cruce de Chimoté, ruta de Cobán hacia Chisec.

El documento señala que un bus tipo Coaster, placas C-712BXN, estuvo involucrado en el hecho que causó la muerte de un hombre —presunto ayudante del camión— y dejó a otras tres personas heridas de gravedad.

Según los registros, el bus cuenta con licencia de porteador vigente, pero en la base de datos no aparece el seguro obligatorio para pasajeros. Por ello será sancionado con Q15 mil, de acuerdo con el reglamento 225-2012, artículo 9.

Recomendaciones

La DGT lamentó la tragedia y expresó solidaridad con las familias afectadas. Además, exhortó a los conductores a:

Conducir con precaución, especialmente por las condiciones climáticas.

Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Extremar medidas de seguridad para proteger a pasajeros y otros usuarios de la vía.

Cada año, los accidentes de tránsito cobran la vida de cientos de personas en Guatemala y son una de las principales causas de muerte violenta en el país.

Consejos para prevenir percances

Las autoridades de tránsito y cuerpos de socorro recomiendan: