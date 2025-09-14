Picop vuelca al cruzar río en Moyuta; reportan 10 lesionados

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este domingo 14 de septiembre se registró un accidente de tránsito en la aldea San Andrés, Moyuta, Jutiapa.

Indicaron que, en ese lugar, un picop que transportaba a unas 25 personas volcó al intentar cruzar un río.

Paramédicos atendieron la emergencia y luego trasladaron a 10 personas lesionadas a la Emergencia del Centro de Atención Permanente.

Pobladores apoyaron a los socorristas para auxiliar a los afectados por el accidente.

Según medios locales, el vehículo quedó volcado entre las piedras del río y con severos daños.

Otro accidente

Los Bomberos Municipales reportaron que un motorista murió en un accidente ocurrido en la 1a. avenida de la aldea Concepción, zona 4 de Santa Catarina Pinula.

La víctima y la motocicleta quedaron en una cuneta, y se desconoce qué originó el percance.

