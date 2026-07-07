DGT impone 25 sanciones a buses por sobrecarga de pasajeros y seguro obligatorio vencido

La Dirección General de Transportes (DGT) desarrolló este martes 7 de julio un operativo de inspección de buses en la zona 13 de la capital.

La diligencia contó con el apoyo de agentes de Provial y de la Policía Municipal de Tránsito.

Según la DGT, el objetivo fue verificar el cumplimiento de las normas vigentes y fortalecer la seguridad vial.

Añadió que fueron inspeccionadas 19 unidades de transporte colectivo y que impusieron 25 sanciones.

Catorce de las sanciones fueron por sobrecarga de pasajeros; cinco, por portar documentos vencidos; tres, por incumplir con el registro de pilotos, y tres, por portar el seguro obligatorio vencido.

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De acuerdo con la DGT, el objetivo es promover un transporte más seguro, ordenado y en cumplimiento de la ley.

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