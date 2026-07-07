Comunitario
DGT impone 25 sanciones a buses por sobrecarga de pasajeros y seguro obligatorio vencido
La Dirección General de Transportes detalló los resultados del operativo en la zona 13 de la capital.
La Dirección General de Transportes inspecciona buses en la zona 13 para verificar que cumplan normativas.(Foto Prensa Libre: DGT)
La Dirección General de Transportes (DGT) desarrolló este martes 7 de julio un operativo de inspección de buses en la zona 13 de la capital.
La diligencia contó con el apoyo de agentes de Provial y de la Policía Municipal de Tránsito.
Según la DGT, el objetivo fue verificar el cumplimiento de las normas vigentes y fortalecer la seguridad vial.
Añadió que fueron inspeccionadas 19 unidades de transporte colectivo y que impusieron 25 sanciones.
Catorce de las sanciones fueron por sobrecarga de pasajeros; cinco, por portar documentos vencidos; tres, por incumplir con el registro de pilotos, y tres, por portar el seguro obligatorio vencido.
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De acuerdo con la DGT, el objetivo es promover un transporte más seguro, ordenado y en cumplimiento de la ley.
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