Doménica Velásquez Navas deja la Dirección Editorial de Prensa Libre y Guatevisión

Velásquez Navas, quien se retira para afrontar nuevos retos profesionales, empezó su carrera en Prensa Libre en marzo de 1995, como reportera, y luego como editora de Economía, editora de Proyectos y jefa de Mesa Central.

Bajo su liderazgo, Prensa Libre consolidó el proceso de transformación digital de su sala de Redacción, al convertirse en un espacio multiplataforma y multimarca.

Prensa Libre y Guatevisión agradecen y valoran el legado que deja Velásquez Navas, al haber formado a un equipo de periodistas capacitados para enfocarse en producir información útil y de alto valor para distintas audiencias en una época en que la desinformación y la atomización de esta son grandes desafíos para los países democráticos.

Guiada por los valores y principios fundacionales de esta casa editorial, enfocada en ejercer un periodismo independiente, honrado y digno, Velásquez Navas impulsó el periodismo balanceado y con profundidad analítica, y se constituyó en defensora de la libertad de expresión y de prensa, así como del derecho ciudadano a la información, bastiones de la democracia.

Uno de los mayores retos de la gestión de Velásquez Navas fue dirigir a este medio durante la pandemia de covid-19, entre 2020 y 2021, momentos en los cuales el principal objetivo fue servir a la población guatemalteca con información vital para tomar decisiones.

Velásquez Navas se caracterizó por su generosidad para enseñar, y deja sentadas las bases técnicas y éticas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el uso de la inteligencia artificial generativa en diversos procesos de la producción y difusión de contenidos.

Es la octava periodista que dirige Prensa Libre y la primera mujer en ocupar ese cargo en los 74 años de esta institución, que continúa con su labor informativa bajo la gestión de su Mesa Central de Redacción.

Velásquez Navas se suma a la lista de exdirectores de Prensa Libre, cuyo primer líder editorial fue uno de sus cinco fundadores, Pedro Julio García, que dirigió este medio desde su creación, en 1951, a 1982, y a quien sucedió otro de los fundadores, Álvaro Contreras Vélez, de 1981 a 1992. Luego asumieron Mario Antonio Sandoval Samayoa —1992 a 1993—, José Eduardo Zarco Bolaños —1993 a 1995—, Luis Morales Chúa —1995 a 1996—, Gonzalo Marroquín Godoy —1996 a 2011— y Miguel Ángel Méndez Zetina —2011 a 2016—.