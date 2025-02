Prensa Libre es el líder digital en Centroamérica, según ranking mundial de medios de comunicación

El sitio web de Prensa Libre (www.prensalibre.com) ocupa el primer puesto en la región centroamericana en la primera ola de 2025 del primer ranking global de medios digitales, según su reputación web. Este índice combina diversas métricas digitales y analiza el desempeño de 5,986 ediciones en línea de periódicos, revistas y sitios nativos digitales publicados en 200 países y 80 idiomas. El número de medios analizados es superior a la edición del 2024.

El ranking es elaborado por SCImagoLab, un grupo de investigación creado en la Universidad de Granada, España, que desarrolló el Indicador de Reputación Digital (IRD). Este, además de las tradicionales mediciones digitales, evalúa el prestigio de los medios y su alcance tanto en la web como en redes sociales, midiendo el tráfico y la visibilidad. El ranking es un proyecto conjunto de las universidades de Granada, Navarra y Pompeu Fabra.

La medición incluye a 132 medios de Centroamérica, tanto en español como en inglés. En esta, Prensa Libre es el mejor posicionado, seguido por La Nación, de Costa Rica; La Prensa y El Confidencial, de Nicaragua; y Diario Tiempo, de Honduras, por citar el Top 5. Si se considera la región centroamericana y el Caribe, Prensa Libre se ubica en el segundo lugar, solo superado por Jamaica Gleaner.

En cuanto a Guatemala, el estudio incluyó a 21 medios, de los cuales los mejor posicionados después de Prensa Libre son La Hora, República, Guatevisión y Diario de Centro América.

A nivel latinoamericano, Prensa Libre ocupa la casilla 26, superado por los grandes grupos de medios de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México y Chile.

En el ranking global, Prensa Libre se mantiene en elTop 500 de medios con mejor reputación digital, ubicándose en la posición 455. La clasificación es liderada por marcas globales estadounidenses y británicas y una española, como The New York Times, CNN, USA Today, The Guardian, Time, BBC, Forbes, The Associated Press, El País y ESPN.

Dentro del Top 100, solo cuatro países de los 22 que conforman la región latinoamericana logran aparecer entre los medios mejor puntuados: Argentina, Brasil, España y Perú. Además, de esos 100 medios, 75 son marcas periodísticas con una larga tradición en formato impreso.

Por categoría, el estudio analiza 254 medios de Finanzas, 236 de Deportes y el resto, catalogados como generales.

Metodología

Utilizando cuatro métricas —puntuación de autoridad, dominios de referencia, flujo de citas y flujo de confianza— con un peso equivalente del 25 %, SCImago Media Rankings construye un indicador general que refleja la reputación digital de los sitios web de medios. Los resultados determinan su posición relativa en el ranking y permiten comparar su desarrollo y liderazgo digital, según el portal web de la propia herramienta.

SEMRUSH

Puntuación de autoridad : mide la calidad general de un sitio web y su influencia en el SEO. Se calcula en función de los vínculos de retroceso, los dominios de referencia, el tráfico de búsqueda orgánica y otros datos.

: mide la calidad general de un sitio web y su influencia en el SEO. Se calcula en función de los vínculos de retroceso, los dominios de referencia, el tráfico de búsqueda orgánica y otros datos. Dominios de referencia: métrica basada en el número total de dominios de referencia. Los valores se normalizan mediante una transformación logarítmica y se escalan de 0 a 100.

MAJESTIC

Flujo de citas : refleja la cantidad de enlaces que apuntan a un sitio web, independientemente de su calidad. Un flujo de citas más alto indica una gran cantidad de backlinks.

: refleja la cantidad de enlaces que apuntan a un sitio web, independientemente de su calidad. Un flujo de citas más alto indica una gran cantidad de backlinks. Flujo de confianza: mide la calidad de los enlaces que apuntan a un sitio web. Los sitios con un flujo de confianza más alto que el flujo de citas suelen tener backlinks de mayor calidad.

“Nuestras clasificaciones se basan en una base de indicadores clave obtenidos de herramientas líderes en la industria como SEMRUSH y MAJESTIC. Estas métricas evalúan la calidad, la influencia y la confiabilidad de los sitios web de medios en el panorama digital”, se indica en el portal.

Categorización

Cada organización se clasifica con base en estas características:

Tipología : medios generalistas, deportivos, económicos, especializados y audiovisuales.

: medios generalistas, deportivos, económicos, especializados y audiovisuales. Idioma : monitoreo de los idiomas principales de publicación para evaluar el impacto de la comunicación global.

: monitoreo de los idiomas principales de publicación para evaluar el impacto de la comunicación global. País : región y ciudad de publicación o medio de referencia.

: región y ciudad de publicación o medio de referencia. Cobertura : internacional, nacional, regional-provincial o local.

: internacional, nacional, regional-provincial o local. Soporte: medios nativos digitales o con origen en el formato impreso.

Los criterios de selección incluyen organizaciones periodísticas centradas en información general, medios especializados —deportes y finanzas— y empresas audiovisuales. En segundo lugar, se considera la autonomía como cibermedio, por lo que la lista de medios se filtra para incluir solo sitios con su propia URL, descartando subdominios. Además, se excluyen proyectos informativos estrictamente locales.

Fuentes

El catálogo global de fuentes utiliza varios directorios como punto de partida, entre ellos:

Kiosko.net : acceso diario a cientos de portadas de periódicos de todo el mundo.

: acceso diario a cientos de portadas de periódicos de todo el mundo. Lista mundial de periódicos en línea : directorio enfocado en los medios de comunicación con mayor difusión e impacto.

: directorio enfocado en los medios de comunicación con mayor difusión e impacto. PrensaEscrita.com : lista completa de periódicos diarios globales publicados en todo el mundo.

: lista completa de periódicos diarios globales publicados en todo el mundo. Catálogo de periódicos W3 : archivo extenso de medios que incluye periódicos, sitios de noticias y revistas.

: archivo extenso de medios que incluye periódicos, sitios de noticias y revistas. Directorio mundial de periódicos en línea : incluye miles de periódicos, así como sitios y fuentes de información audiovisual.

: incluye miles de periódicos, así como sitios y fuentes de información audiovisual. ComScore: empresa auditora que colabora con este proyecto aportando sus listados internos para España y Latinoamérica.

El SCImago Media Ranking fue lanzado en septiembre de 2022 con 4,490 medios. Ese año, Prensa Libre se ubicó en la posición 511 a nivel global. En 2025, esta herramienta mantiene su liderazgo para identificar y evaluar a los principales actores de la industria mediática desde la perspectiva de la “reputación digital”, en un año de intensa evaluación.