“Dos años de abandono”: analistas señalan falta de mantenimiento y advierten que crisis en la Cito – Zarco era previsible

San Felipe, Retalhuleu enfrenta una crisis vial tras el hundimiento en el kilómetro 189.5 de la ruta Cito - Zarco, situación que fue analizada en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde especialistas y panelistas coincidieron en que la emergencia pudo evitarse con mantenimiento oportuno.

Durante la emisión, el enfoque se centró en la discusión generada luego de que el alcalde William Valiente liberara el paso al transporte pesado en el sector Tierra Colorada, decisión que provocó tensión con vecinos afectados por daños en calles internas y problemas de polvo y salud.

“Se generó por dos años de abandono”

Uno de los señalamientos más contundentes fue: “Esta situación se generó por dos años de abandono de la ruta”, al advertir que la falta de mantenimiento preventivo agravó el deterioro hasta provocar el colapso.

Aunque reconocieron que ya hay trabajos en ejecución, remarcaron: “Qué bueno que ya la están reparando… eso es positivo. Sin embargo, se pudo haber evitado si el gobierno hubiera mantenido durante los últimos dos años la ruta”. También se señaló el momento político en que se ejecutan las obras: “Tercer año, año preelectoral, al parecer ya aprendieron a adjudicar obras y ya empiezan mantenimiento”.

En el programa se describió el impacto humano de las largas filas y los cierres intermitentes.

"Nos toca esperar y salir más temprano, dormir menos y esto al final de cuentas es un trajín muy fuerte para el ser humano”, expresaron al referirse a conductores y trabajadores que dependen de la vía.

Añadieron que el problema no es aislado: “La molestia no es solo ahí… generalmente en todas las calles que se arreglan”, insistiendo en que el mantenimiento debe ser permanente y no reactivo.

Reclamos por planificación y horarios de trabajo

Los expertos cuestionaron la logística de las reparaciones y la falta de información oportuna. “Deben informar fundamental en los medios locales… dar rutas alternas”, indicaron, al señalar que no basta con cerrar el paso sin opciones viables.

Además, plantearon la necesidad de horarios estratégicos:

“Trabajar en la noche, en la madrugada, los domingos… porque tiene que ser un lunes a las siete de la mañana”, en referencia al impacto en horas pico y al transporte de productos perecederos.

El análisis se amplió al estado general de la red vial. “Ya es mucho el parque vehicular en Guatemala… las carreteras en ese sector del país ya no se dan abasto”, afirmaron.

También recordaron antecedentes de corrupción vinculados a infraestructura: “Habían pasado gobierno tras gobierno y nunca terminan… por la corrupción”, señalando que mientras no se combata ese fenómeno, los problemas persistirán.

Transportistas y vecinos, entre la paciencia y la tensión

La situación descrita en el programa coincide con lo reportado en el área. Más de 200 traileros permanecieron varados durante horas, algunos por más de 24 horas. Henry Chajón explicó: “Nos quedamos varados más de 200 traileros distribuidos en la ruta, nos afecta porque ganamos sobre el viaje; si estamos parados no ganamos”.

Luis Alvarado relató: “Es muy complicado porque no tenemos nada a la mano, como comida o un lugar donde bañarnos”, mientras que Daniel Coyox señaló: “Teníamos una entrega a las 3 de la mañana, pero con las colas no hemos llegado al destino”.

Vecinos del sector El Campo, en Tierra Colorada, denunciaron daños en calles adoquinadas por el peso de los vehículos y el colapso de una tubería, además del incremento de polvo que, aseguran, ha provocado enfermedades respiratorias.

Rutas alternas y tránsito irregular

Actualmente, el paso en el kilómetro 189.5 es intermitente. Se habilitaron rutas alternas, incluida una que atraviesa una finca privada con cobros entre Q5 y Q50, según el tipo de vehículo, aunque el terreno no permite el tránsito seguro del transporte pesado.

Compartimos a la población las acciones que como Unidad Ejecutora del @CIV_Guatemala, estamos realizando en el km 189 de la ruta CITO-180 en San Felipe #Retalhuleu.#MantenimientoQueConecta#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/L03ErP95ap — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) February 27, 2026

Las autoridades recomiendan utilizar la vía que conecta Colomba con Quetzaltenango mientras avanzan las reparaciones.