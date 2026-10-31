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Dos militares resultan heridos en puesto de observación entre Ixchiguán y Tajumulco
El Ejército relacionó el incidente con las disputas territoriales entre grupos armados ilegales entre Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.
Imagen de referencia de dos soldados del Ejército de Guatemala durante labores de vigilancia en el área limítrofe entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, región donde persisten disputas territoriales entre grupos armados ilegales.
Dos elementos del Ejército resultaron heridos mientras cumplían funciones de vigilancia en un puesto de observación entre Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.
El incidente ocurrió en medio de la conflictividad que mantienen grupos armados ilegales por disputas territoriales en esa región.
El hecho se registró el viernes 30 de octubre, aproximadamente a las 18 horas, en un punto ubicado en el área limítrofe entre ambos municipios, según informó el Ejército este sábado.
Los heridos son un oficial y un elemento de tropa, quienes fueron evacuados y recibieron atención médica especializada. De acuerdo con la institución castrense, ambos se encuentran estables y fuera de peligro.
El Ejército ubicó el hecho en un puesto de observación situado en la elevación 3100, en el área limítrofe entre ambas comunidades.
La institución señaló que los militares cumplían con su deber cuando resultaron heridos, aunque no precisó las circunstancias del incidente, qué tipo de lesiones sufrieron ni si hubo otros involucrados.
Ejército mantiene presencia en el área limítrofe
Tras el incidente, el Ejército afirmó que continuará con sus acciones para contribuir a la seguridad en el área.
La institución no detalló si el hecho provocó cambios en los operativos o en el despliegue militar en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco.
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