Dos personas mueren en colisión múltiple en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico

Un camión de volteo y dos vehículos particulares chocaron en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico. Se reportan dos personas fallecidas y dos heridas.

Bomberos Municipales Departamentales reportan dos personas fallecidas en un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: tomada de video publicado por @MarioCero123456)

Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, que involucró un vehículo de transporte pesado y dos automóviles particulares.

Los socorristas atendieron a dos personas con lesiones, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

En el lugar quedaron dos personas fallecidas, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

La colisión afectó el paso vehicular en el sector, que ya estaba complicado por el recorrido de antorchas y la movilización de personas que participaban en actividades por las fiestas patrias.

Se desconoce la identidad de las personas fallecidas y de las que resultaron heridas.

Medios locales reportaron que el camión de volteo se quedó sin frenos e impactó contra los vehículos particulares.

