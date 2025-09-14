Dos personas mueren en colisión múltiple en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico

Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, que involucró un vehículo de transporte pesado y dos automóviles particulares.

Los socorristas atendieron a dos personas con lesiones, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

En el lugar quedaron dos personas fallecidas, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

La colisión afectó el paso vehicular en el sector, que ya estaba complicado por el recorrido de antorchas y la movilización de personas que participaban en actividades por las fiestas patrias.

Se desconoce la identidad de las personas fallecidas y de las que resultaron heridas.

Medios locales reportaron que el camión de volteo se quedó sin frenos e impactó contra los vehículos particulares.