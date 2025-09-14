Comunitario
Dos personas mueren en colisión múltiple en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico
Un camión de volteo y dos vehículos particulares chocaron en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico. Se reportan dos personas fallecidas y dos heridas.
Bomberos Municipales Departamentales reportan dos personas fallecidas en un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: tomada de video publicado por @MarioCero123456)
Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, que involucró un vehículo de transporte pesado y dos automóviles particulares.
Los socorristas atendieron a dos personas con lesiones, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.
En el lugar quedaron dos personas fallecidas, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.
La colisión afectó el paso vehicular en el sector, que ya estaba complicado por el recorrido de antorchas y la movilización de personas que participaban en actividades por las fiestas patrias.
Se desconoce la identidad de las personas fallecidas y de las que resultaron heridas.
Medios locales reportaron que el camión de volteo se quedó sin frenos e impactó contra los vehículos particulares.