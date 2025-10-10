Dueño del terreno del deslizamiento en km 24.5 carretera a El Salvador compitió por la Alcaldía de Fraijanes

La Municipalidad de Fraijanes identificó al propietario del terreno donde ocurrió un deslizamiento de talud en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador. Se trata de César Érick Rolando Winter Chen, quien aparece en el registro catastral como dueño de la finca de 3 mil 700 metros cuadrados ubicada en ese punto.

Rudy Ortiz Diéguez, secretario municipal de la Municipalidad de Fraijanes, señaló que presentarán una denuncia penal en el Ministerio Público contra Winter Chen, pero también se procederá por la vía administrativa. En este caso, el Código Municipal establece una multa de hasta Q500 mil. La principal infracción sería no tener permiso municipal y construir sin autorización.

La comuna investiga si hay otras propiedades a su nombre dentro de su jurisdicción, pues esto permitiría dar con su paradero. Hasta este jueves no había sido localizado.

Winter Chen ha transitado por la política con diferentes organizaciones partidarias. En 2019 fue promocionado como candidato a alcalde de Fraijanes por el partido Fuerza. A su nombre aparecen varios reportes de financiamiento al partido Nosotros por Q75 mil, entre 2021 y 2023. En este último año fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral como candidato a diputado en la casilla dos del Distrito Central.

Además de su vinculación política, fue proveedor del Estado entre 2010 y 2022, con adjudicaciones por Q180 mil 710, según Guatecompras. En ese portal se registran cinco comercios a su nombre: Aluminios Winter, Constructora Proarq, Gasolinera Las Alturas, Vidriería El Verbo y Vidriería Winter.

Bajo el lodo

Lo que se ha logrado identificar debajo de la tierra y el lodo que cayeron el pasado lunes 6 de octubre son algunas columnas de hierro y cemento, lo que se presume eran los inicios de una construcción. También se encontró maquinaria resguardada; sin embargo, no hay registro de autorización para alguna obra.

“Ni el propietario ni ninguna otra persona tenían licencia municipal para movimiento de tierra, para construir”, indicó Ortiz Diéguez. La comuna busca en sus archivos si hay documentos que den indicios sobre la actividad que se realizaba en el lugar. Algunos reportes de rutas de inspección apuntan a que posiblemente se quería construir una gasolinera o un centro de conveniencia.

En riesgo

En la parte alta del talud se ubica la lotificación Joya de Oro. La Municipalidad de Fraijanes no tiene certeza de si el terreno también pertenece a Winter Chen, y se investiga ese extremo. Sin embargo, ante la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas aparece como propietario del terreno que mide 3 mil 727.5 metros cuadrados.

De acuerdo con Ortiz Diéguez, hay lotes a nombre de otras personas, y son cuatro las casas en riesgo; los vecinos ya fueron notificados y evacuados. Los propietarios deberían contar con una licencia que les autorizara construir en ese lugar, pero la comuna no tiene detalles de esa información. El foco se ha puesto en el terreno ubicado en la parte baja para establecer las causas del deslizamiento, deducir responsabilidades y habilitar el tramo carretero lo antes posible.