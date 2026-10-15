Ejército de Guatemala adquiere cuatro aeronaves para transporte y combate de incendios a un costo de Q230 millones

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Ejército de Guatemala adquiere cuatro aeronaves para transporte y combate de incendios a un costo de Q230 millones

Las cuatro aeronaves compradas por el Ejército de Guatemala a EE. UU. ya llegaron al país. La adquisición incluye tres aviones contra incendios.

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Una de las tres aeronaves Turbo Thrush adquiridas por el Ejército de Guatemala para combatir incendios forestales. (Foto Prensa Libre: Fotógrafos de Aviación)

El Ejército de Guatemala adquirió cuatro aeronaves a Estados Unidos como parte de su proceso de modernización y recuperación de capacidades operativas. Se trata de un avión Twin Otter y tres aeronaves Turbo Thrush 710 modelo S2R-T-660, estas últimas destinadas al combate de incendios forestales.

Henry Saénz, ministro de la Defensa Nacional, explicó que la incorporación del equipo forma parte del reequipamiento de la institución, que también incluye la compra de armas, equipo especializado y la construcción de instalaciones militares.

"Con la buena relación que tenemos con Estados Unidos, ya el reequipamiento del Ejército es una realidad, la modernización es una realidad. Estamos construyendo muchas instalaciones militares desde el 2024 y estamos por inaugurar la más grande, con 97 edificaciones, que es la Brigada Especial de Operaciones de Selva", comentó Saénz a Prensa Libre.

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Aeronaves para misiones en Guatemala

Según el funcionario, las aeronaves llegaron el 14 de octubre pasado al país. El Twin Otter podrá utilizarse en misiones como el transporte de personal, operaciones de paracaidismo, evacuaciones médicas y establecer puentes aéreos.

"Las otras tres, que son Thrush, que son para combatir incendios. ¿Por qué necesitábamos nosotros esta recuperación de capacidades? De hecho, nunca tuvimos esta, en la historia de la aviación guatemalteca, de la Fuerza Aérea, nunca tuvimos esta capacidad", añadió.

Saénz dijo que las tres aeronaves Thrush permitirán atender incendios desde el aire.

Llegada del avión Twin Otter al Aeropuerto La Aurora. Video: Ala Rotativa Guatemala

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Riesgos durante el combate de incendios en Guatemala

El ministro señaló que la adquisición responde al aumento de la magnitud y dificultad de los incendios en Guatemala, así como a los riesgos que enfrentan los soldados durante las operaciones para controlarlos.

"¿Pero por qué necesitábamos? Porque los incendios son cada vez más grandes, cada vez más duros, y el año pasado perdimos, lamentablemente, la vida de dos elementos de nosotros. Hemos tenido soldados mutilados, hemos tenido oficiales quemados, con quemaduras serias, y cada vez el peligro es peor para nuestra gente. Entonces, teníamos que hacer un sistema que ataquemos de mejor manera el problema, más rápido, más eficiente y con mejor seguridad para nosotros, para nuestra gente", expresó.

Agregó que la idea es que las aeronaves intervengan en las primeras etapas del combate de incendios, mientras que el personal en tierra continuará con las tareas para verificar que el fuego haya sido extinguido.

Llegada de los tres aviones Turbo Thrush 710 modelo S2R-T-660 para combate de incendios. Video: Johnarmy502

Presentación oficial de aeronaves

Saénz indicó que las cuatro aeronaves ya se encuentran en Guatemala y que su presentación oficial a los medios de comunicación y a la población está prevista para la última semana de octubre.

Añadió que se invirtieron al rededor de Q230 millones en la adquisición de las cuatro aeronaves. Según el portal de Guatecompras, las tres naves contra incendios, Turbo Thrush, el Gobierno de Guatemala le pagó a EE. UU. US$18 millones, unos Q137.8 millones.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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