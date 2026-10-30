El Ejecutivo concede asueto a los empleados públicos el lunes 2 de noviembre por el Día de Todos los Santos

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó el Acuerdo Gubernativo 178-2026, por medio del cual concede permiso laboral con goce de salario el lunes 2 de noviembre a los servidores públicos que trabajan en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

La disposición, publicada este viernes 30 de octubre en el Diario de Centro América, establece que se exceptúa de este beneficio a los servidores públicos que, en cumplimiento de su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen del asueto en una fecha distinta.

También quedan exceptuados los trabajadores de las instituciones que prestan servicios públicos esenciales o que tengan actividades programadas consideradas impostergables. En estos casos, las autoridades correspondientes deberán organizar los turnos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios.

En sus considerandos, el Ministerio de Trabajo recuerda que el Decreto 1748 del Congreso de la República, Ley de Servicio Civil, establece el 1 de noviembre como día de asueto con goce de salario.

Por ello, con motivo de la conmemoración del Día de Todos los Santos, se considera conveniente conceder permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos el lunes 2 de noviembre.

De esta manera, los empleados públicos beneficiados con la medida tendrán un fin de semana largo, que comenzará el sábado 31 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre.

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