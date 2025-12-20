El frío se intensifica en tres departamentos previo a la celebración de la Navidad en Guatemala

Mantener a la mano un suéter es una de las principales recomendaciones de los pronosticadores para este fin de semana, debido a que tendremos un clima frio como ante sala a la celebración de la Navidad.

El Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que este fin de semana habrá una baja en las temperaturas.

Incluso desde este sábado en horas de la mañana, tres fueron los departamentos con las temperaturas más bajas, según el reporte compartido por las autoridades en sus redes sociales. Se trata de Huehuetenango, Quetzaltenango y Sololá.

En Huehuetenango se reportaron temperaturas de 5 grados en San Pedro Necta; mientras que en Los Altos, Quetzaltenango, se registraron 7 grados; y en El Tablón, Sololá, se llegó a 9 grados.

El pronosticó índica que para la capital habrá áreas con niebla este fin de semana, justamente durante las primeras horas de la mañana, mientras que el cielo estará con poca nubosidad, ambiente soleado durante el día e incremento de nubosidad por la tarde, además del frío, las condiciones dan pie a posibles lluvias.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad en horas de la mañana, ambiente cálido durante el día, así como incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas.

En Petén, el clima será de áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con nublados parciales, y se esperan lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevén niebla o neblina por la mañana, cielo parcialmente nublado con nubes dispersas y posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche.

Para la región del Motagua y Valles de Oriente también se espera niebla matutina y ambiente soleado. Posteriormente, habrá incremento de nubosidad por la tarde en zonas montañosas, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.