Cena navideña: cómo preparar la pierna de cerdo en Guatemala

La Navidad permite que la familia y los amigos se unan a comer juntos y lo importante es crear ese entorno apropiado, dicen los especialistas.

La cena de la Navidad es uno de los momentos más importantes de las fiestas. En Guatemala se mantiene el sentido de unión familiar y se comen con frecuencia tamales, ponche, o bien pavo, pierna u otras comidas especiales. Los sabores navideños también incluyen combinaciones de frutas, sabores dulces achocolatados y bebidas tradicionales como el ponche.

No se trata solo de comer, “las personas reciben nutrición no solo de los alimentos que toman sino también de la compañía que comparten”, dice Gina Lanzeby en su libro La casa sana. Ella es una premiada mujer de negocios que ha desempeñado un papel fundamental en la introducción del feng shui en el Reino Unido.

Además de los tradicionales tamales o el pavo, también se consumen jamones y pierna de cerdo. La clave está en marinarla de forma adecuada.

Cada familia tiene su receta favorita. Esta es compartida por la chef Mirciny Moliviatis. Entre las guarniciones pueden incluirse puré, arroz, vegetales asados y ensalada.

Pierna de cerdo mechada

Ingredientes:

1 pierna de cerdo de 10 libras, sin hueso

3 libras de chorizo

3 libras de longaniza

1 libra de alcaparras grandes

2 libras de aceitunas sin hueso

Mostaza (cantidad necesaria)

Ajo (cantidad necesaria)

Laurel

Tomillo

Vino tinto

2 tazas de caldo de res

Sal y pimienta

Preparación:

Con un cuchillo, haga incisiones en distintos puntos de la pierna y rellénelas con trozos de chorizo, longaniza, alcaparras y aceitunas. Luego, cubra toda la pieza con sal, pimienta, mostaza, laurel, tomillo, vino tinto y el caldo de res. Deje marinar toda la noche.

Al día siguiente, cubra la carne con papel aluminio durante los primeros 90 minutos de cocción. Esto permite que el vapor y los jugos mantengan la carne tierna. Pasado ese tiempo, retire el papel aluminio, bañe la carne con los jugos del fondo de la bandeja y, si desea barnizarla, hágalo en este momento. Luego, devuélvala al horno por una hora más.

El tiempo de cocción estimado es de 20 minutos por libra. Por lo tanto, una pierna de 10 libras (5 kilos) requiere aproximadamente tres horas y media a una temperatura de entre 325 y 350 grados Fahrenheit.

Si prefiere una corteza más crujiente, destape la carne y espolvoree azúcar morena antes de finalizar la cocción.

Deje reposar antes de cortar y servir.

Con los jugos del fondo de la bandeja, puede preparar una salsa espesa: cuélelos, póngalos a hervir y, si es necesario, agregue más vino y caldo de res.

Sirva y disfrute.