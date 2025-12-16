Los platillos que no pueden faltar en la cena navideña guatemalteca y su historia

Las comidas navideñas forman parte esencial de la Navidad guatemalteca. Pero ¿de dónde surgen y cuál es su historia? Expertos explican el origen de algunas de las recetas más tradicionales de la temporada.

Las preparaciones de esta época son una amalgama de recetas que van desde lo ancestral hasta lo moderno, explica el investigador Luis Villar Anleu. “Por ejemplo, el tamal es una comida antiquísima, de miles de años, mientras que otras bebidas y platillos se incorporaron tras la conquista”, afirma.

En las mesas navideñas de Guatemala es común encontrar frutas secas, nueces y dátiles: nueces, almendras, avellanas, pistachos. Estos ingredientes tienen un origen claramente ligado a la dieta árabe y a las culturas del Mediterráneo oriental.

Bebidas de Nochebuena

Las bebidas navideñas responden a una costumbre ancestral: esperar la Nochebuena bebiendo algo caliente. ¿Qué podía beberse caliente en tiempos antiguos? El chocolate, por excelencia. Hoy se suma el ponche.

Según Villar Anleu, en la antigüedad comenzó a prepararse una bebida que originalmente no se llamaba ponche, sino “caliente de piña”. En algunas regiones del occidente del país, incluso hoy, al ponche no se le llama así. “En algunos lugares, usted pide ‘ponche’ y le sirven un batido de leche con huevo, canela y, en algunos casos, licor. Es una bebida distinta, aunque también navideña. En cambio, en la ciudad de Guatemala, el ponche suele ser una bebida a base de frutas, principalmente piña”, agrega.

El caliente de piña incluía piña, canela, clavo de olor, pimienta, azúcar y frutas de temporada como manzana y pera. Con el tiempo, la receta se fue enriqueciendo: hay quienes le agregan coco rallado, papaya o plátano.

El ponche nació de la fusión entre frutas mesoamericanas, como piña y nance, con especias europeas como canela y jengibre traídas en la Colonia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Actualmente, el ponche no tiene una definición gastronómica estricta, ya que depende mucho de la receta familiar y de las influencias culturales. Por ejemplo, el coco refleja la influencia de la cocina garífuna. Cada casa tiene su versión.

En el occidente del país, se acostumbra agregar manzana, esa misma fruta que aparece en los nacimientos, rosarios decorativos y árboles navideños, y que aporta un aroma característico.

Existe una idea antigua: el ser humano comparte comida con Dios como acto de ofrenda. Se ofrece alimento y, a cambio, se espera recibir bendiciones, paz y bienestar. Por ello, estas comidas adquieren un carácter simbólico y sagrado.

El tamal navideño

Los tamales han sido descritos en crónicas del siglo XVI. Se envuelven en hoja de maxán o de plátano. Por lo general, se preparan con masa de maíz blanco y se rellenan con carne de chompipe, gallina o cerdo, y se acompañan con recado rojo. El tamal navideño lleva ingredientes extra, como aceitunas, según la chef Euda Morales.

Su nombre proviene del náhuatl tamalli, que significa “envuelto”. Durante la época navideña también se prepara el tamal negro, endulzado con azúcar o panela, y adornado con almendras, pasas o ciruelas. Puede llevar mole o chocolate, según El sabor chapín, diccionario gastronómico guatemalteco.

Lea más: El origen del tamal: del waaj prehispánico al platillo que hoy se sirve en la mesa guatemalteca

El pavo en la mesa guatemalteca

El pavo —conocido en Guatemala como chompipe o chunto— tiene una presencia ancestral en la región. Según la chef y arqueóloga Regina Moraga, está representado en códices, vasijas, glifos y paneles mesoamericanos, como el Códice de Madrid y el de Dresde, donde se observa a una deidad decapitando uno, acompañado de bolas de masa con recado.

La revista Arqueología Mexicana refiere que, hace unos seis mil años, comenzó a cambiar la relación entre el ser humano y el pavo, también llamado guajolote en otras regiones.

Hoy, el pavo forma parte de diversos platillos guatemaltecos, desde el kak’ik en las Verapaces, hasta recados, tamales y otras preparaciones propias de la Navidad y el Año Nuevo..