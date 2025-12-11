Ponche de frutas en Guatemala: origen, tradición y receta navideña

Entre las bebidas tradicionales que no pueden faltar durante las festividades se encuentra el ponche de frutas, una preparación que también se comparte en otros países del mundo. Sin embargo, en Mesoamérica su origen se remonta al siglo XVIII. En Guatemala, el ponche ha evolucionado a partir de mezclas con sabores dulces propios de la naturaleza.

En un artículo de Prensa Libre, el historiador Fernando Urquizú, comenta que en el país se ha popularizado la estimulación de los sentidos durante la época navideña mediante este tipo de bebidas.

Para su elaboración se emplean frutas de temporada. El ponche guatemalteco se comparte en las posadas y forma parte de una costumbre marcada por la adquisición de productos económicos. Se trata de una fusión que puede incluir pasas de uva, manzana, jocote, piña, rosa de Jamaica, mamey, ciruela, pimienta gorda, canela y azúcar.

Los ingredientes pueden variar según la creatividad y las preferencias de quienes lo preparan. La bebida, tanto si se sirve caliente como fría, es un elemento central en las reuniones familiares y eventos festivos. Se recomienda disfrutarla con moderación, especialmente si se le añade algún tipo de licor.

Su consumo se intensifica durante la temporada de frío. Posee un aroma distintivo y su receta puede variar según la región del país o la tradición familiar.

El ponche destaca entre las bebidas propias de fin de año, junto con el chocolate, que los mayas ya preparaban con la fruta del cacao desde la época precolombina.

La chef Euda Morales comparte la siguiente receta para preparar esta bebida.

Receta de ponche navideño

Ingredientes

10 tazas de agua

Panela granulada al gusto

1 raja de canela

4 pimientas gordas

4 clavos de olor

2 centímetros de jengibre

1 hoja de higo

1 taza de manzana

2 tazas de papaya

2 tazas de piña

½ taza de pasas

½ taza de ciruela

Preparación

Hierva el agua junto con la panela granulada (o azúcar morena), la canela, la pimienta gorda, el clavo de olor, el jengibre, la hoja de higo y la cáscara de la piña, previamente lavada. Retire la cáscara de la piña. Agregue la manzana, la papaya y la piña, todas cortadas en cubitos. Incorpore las pasas y las ciruelas.

Sugerencias:

Puede agregar mamey, manzanillas o coco rallado, según su gusto.