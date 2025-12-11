Qué es el portal 12:12, cómo se vincula con la Navidad y qué representa para cada signo zodiacal

¿Sabía que el portal 12:12 es el último del año? Este tiene lugar cada 12 de diciembre, por lo cual es el más cercano a la Navidad y a la temporada de fin de año.

De acuerdo con la numerología tradicional, la cifra 12 se conforma por dos dígitos: uno y dos, que sumados dan tres. En ese sentido, el número tres se relaciona con la creatividad, la comunicación y la autoexpresión.

Además, el portal 12:12 se caracteriza por ser el último del año, por lo que se encuentra vinculado con el cierre de ciclos, según medios internacionales. De acuerdo con La Nación, este portal se conoce también como “portal de fuego”, un momento energético que nos permite prepararnos para dejar ir personas, pensamientos o situaciones limitantes en todos los ámbitos.

También se indica que el fuego posee propiedades pulverizantes que erradican lo negativo y permiten la llegada de lo positivo, por lo cual se convierte en un ritual propicio previo a la celebración de la Navidad.

El portal 12:12 y su significado para cada signo zodiacal

De acuerdo con la revista Vanidades, el portal 12:12 afecta a cada signo zodiacal de manera diferente. Conozca cómo repercute en cada signo y cómo aprovechar este momento energético:

Aries

Es una oportunidad para renacer y permitir que emerja una nueva versión suya este próximo 2026, donde aflore su lado más auténtico y pueda manifestar lo que usted merece y necesita.

Tauro

Experimentará una fuerte sacudida para analizar cada área de su vida y determinar si realmente vive lo que merece. De no ser así, el portal puede llevarle a tomar decisiones necesarias para elevar su autoestima.

Géminis

Es momento de ponerse en acción y dejar de pensar en posibilidades. Actúe para poner en marcha sus proyectos con confianza y sin temor.

Cáncer

Si tiene heridas abiertas, el 12:12 le mostrará la forma de cicatrizarlas, soltando vínculos que le drenan y la culpa que ya no le pertenece. Así, podrá sentir tranquilidad y felicidad al culminar este 2025.

Leo

Después de un año de mucho movimiento, el portal permite un respiro. El Universo conspirará a su favor para que usted pueda brillar en el lugar que desea y activar su magnetismo.

Virgo

Observe hacia el interior y detecte qué cosas ha iniciado por convicción y cuáles desde la carencia o la falta de autoestima. El portal le invita a no exigirse demasiado y a tratarse con más amor y benevolencia.

Libra

El portal le invita a dejar de dar más de lo que recibe y a ponerse a usted mismo en primer lugar cuando se requiera. Recuerde que sus necesidades también importan.

Escorpio

Suelte el control y permítase materializar los deseos de su corazón. El portal le ayudará a sacar a la luz lo que más anhela.

Sagitario

El portal lo impulsará a soñar en grande y activar una llama interior para materializar lo que usted desea sin temor.

Capricornio

La energía del 12:12 ayudará a liberar las cargas que ya no le pertenecen y a realizar los cambios necesarios para transformar su realidad. Sin embargo, recuerde que no todo depende de usted.

Acuario

Suelte expectativas y todo lo que ya no va con usted. Aunque sea incómodo, sea honesto consigo mismo sobre su camino, sueños, identidad y vínculos.

Piscis

La intuición será su mejor guía. Este portal es un llamado a escuchar su voz interior e identificar a las personas y caminos que sí son para usted. Es momento de afrontar la verdad para liberarse. Finalmente, recuerde que la información es subjetiva y el funcionamiento de la numerología depende de las creencias de cada individuo.