¿Se ha preguntado qué significa 11:11 en el amor y en otras áreas de su vida? Este número se considera maestro y se asocia con la espiritualidad desde una perspectiva astrológica y numerológica.

En la cultura popular, se cree que a las 11:11 horas se puede pedir un deseo para que se cumpla. Desde el misticismo, el número 11 se vincula con la maestría espiritual.

De acuerdo con Cuerpo Mente, esta cifra está relacionada con el despertar espiritual, la intuición y la creatividad. Asimismo, se indica que posee un significado especial en ciertas culturas, filosofías y religiones.

Según esa fuente, el 11 simboliza el balance en la cultura china, al representar el Yin y el Yang. Además, en el hinduismo se asocia con el cambio y la destrucción, mientras que en la Biblia representa la imperfección, pues tras la traición de Judas quedaron únicamente 11 discípulos.

¿Qué significa 11:11 en el amor, según la numerología?

El 11:11 se considera una “hora espejo”, lo que implica que trae un mensaje especial, según la revista Lecturas. Algunos astrólogos y numerólogos vinculan ese mensaje con el amor. En específico, podría referirse a la cercanía entre dos personas con un vínculo espiritual especial.

Según esa fuente, esta hora espejo puede anunciar el encuentro entre dos almas destinadas a conectarse. También se cree que es un momento ideal para pedir un deseo relacionado con el amor.

Por otro lado, Cosmopolitan indica que esta hora puede invitar a enfocarse en lo positivo y a efectuar cambios en la vida sentimental, si así se requiere.

Añaden que, si alguien ve esta cifra durante una crisis de pareja, es un buen momento para resolver el conflicto junto con la otra persona y evitar el pesimismo. En el caso de quienes están solteros, observar este número podría simbolizar la necesidad de abrir el corazón para encontrar el amor cuando menos se espere.

11:11 como número angelical

Otras fuentes destacan que esta cifra también se considera angelical. En términos generales, se asocia con la llegada de una nueva relación, el vínculo con el alma gemela, un reencuentro amoroso o la manifestación de un deseo relacionado con el amor.

Sin embargo, su interpretación depende de las creencias, opiniones y experiencias de cada persona, ya que tanto la astrología como la numerología ofrecen una apreciación subjetiva del destino.