Cómo afectan los cohetes y la pirotecnia a perros y gatos: expertos explican qué hacer para reducir su ansiedad

En perros, gatos y otros animales, escuchar cohetes y diferentes opciones de pirotecnia puede ocasionar estrés, taquicardia, miedo y angustia. Esto hace que, durante diciembre, esa sea una consulta frecuente en las clínicas veterinarias.

Un artículo de Prensa Libre destaca que, ante la pirotecnia, los animales creen estar en peligro de muerte, por lo que su principal instinto es la sobrevivencia, al ocultarse, huir o enfrentarse a la amenaza, explica Rosario Barrios, entrenadora de perros y gatos de Cool Dog.

Por su parte, el médico veterinario Víctor Girón comenta que las mascotas lo pasan muy mal y que, por ello, es recomendable realizar ciertas acciones para reducir su ansiedad y miedo.

En el caso de perros y gatos, se aconseja un enriquecimiento ambiental en casa, para crearles un entorno de paz, un espacio donde normalmente se sientan tranquilos. Eso les ayuda a dar un paso previo antes de enfrentarse al estrés del momento, agrega Girón.

"Si usted acondiciona un lugar de la casa con juegos y elementos que ayuden a que expresen su comportamiento natural, podría agregar un dispensador de feromonas. En el caso de los gatos, como les gusta trepar, se pueden colocar estantes, rascadores y todo lo que les ayude a estar mentalmente bien. Entonces, ellos terminan asociando esas áreas como lugares de confort", explica el médico.

"En perros también se puede hacer algo similar. Los perros son un poco más reacios a los aromas, pero también existen opciones que ayudan a calmarlos. El uso de feromonas es bastante amplio hoy en día en ambas especies, para ayudarlos a tranquilizarse", comenta Girón. "Y, por último, se puede complementar con medicación. Hay pastillas y productos naturales para mantenerlos más relajados en esos momentos álgidos. Estos deben ser recetados para conocer la cantidad y la forma adecuada de administrarlos."

Estas pastillas y bocadillos naturales, por lo general, están hechos a base de plantas y buscan un efecto de tranquilidad. Son diferentes a las químicas, que ya provocan un estado más profundo, casi de sedación.

También es importante, en estas fechas, tener bien identificadas a las mascotas, sobre todo a los gatos, aunque aplica para ambas especies, ya que, por los nervios del momento, podrían escaparse. "En el caso de los gatos, es más fácil que salgan corriendo de una casa y se pierdan. Salen en un estado de estupor, desorientados, y ya no logran regresar. Igual los perros: salen corriendo y se pierden. Entonces, se recomienda que los tutores les coloquen medallas con sus nombres y generales, para que, si alguien los encuentra, pueda contactar a los dueños", dice el veterinario.

Otra opción que ayuda es poner música. Hay listas de reproducción en YouTube y Spotify para perros o gatos. Las canciones están diseñadas con frecuencias que generan un efecto de calma.

Un método que requiere al menos seis meses es el programa de desensibilización sistemática, es decir, desensibilizar a los animales hacia lo que les produce fobia.

Para ello, Barrios aconseja acostumbrarlos a los fuegos artificiales, al encender las llamadas “maripositas” o reproducir grabaciones de estos, mientras se les da su comida favorita, para que los asocien con algo positivo.

¿Funcionan los abrazos y vendajes?

Girón indica que no en todos los animales, pero pueden ser un complemento. Existen vendajes especiales o productos diseñados para simular un abrazo. Para mascotas muy aprensivas, puede tener un efecto positivo, aunque no es aplicable a todos.

Funciona mejor en perros que tienen demasiado apego al humano, dice Girón. Pero en un perro grande, una raza a la que no se le presta tanta atención como a un perro pequeño, puede que no funcione del todo.

Hay algunos perros a los que no les afecta nada, pero son un porcentaje muy pequeño. Siempre es mejor tomar precauciones.

Otras recomendaciones