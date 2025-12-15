Intercambio de regalos en Navidad: ¿Cuál es su origen y significado en Guatemala?

El intercambio de regalos navideños representa un gesto de afecto, simpatía o cortesía; incluso puede considerarse una forma de expresar amor a una persona. Por otro lado, la práctica de dar obsequios en Guatemala tiene raíces históricas interesantes y, a su vez, es un hábito social profundamente arraigado en el país durante ciertas fechas.

“En Guatemala, el intercambio de presentes en cualquier época del año, y sobre todo durante la temporada navideña, es una práctica social común. Representa un gesto de afecto, admiración, respeto y aprecio hacia los demás”, indica el sociólogo Ricardo Ortiz.

El profesional añade que, por medio de este intercambio, los guatemaltecos buscan fortalecer sus vínculos interpersonales y demostrar el cariño hacia sus seres queridos. Según Ortiz, el intercambio de regalos tiene lugar en reuniones familiares, con amistades o bien con los compañeros de trabajo durante los convivios navideños.

Agrega que este intercambio también puede realizarse como una muestra de reciprocidad, gratitud, alegría y celebración.

Historia de los regalos navideños en Guatemala

Ortiz comenta que en el país se registran intercambios desde la época prehispánica, cuando los mayas practicaban el trueque como un mecanismo para establecer y fortalecer relaciones de tipo social y comercial. Sin embargo, la entrega de obsequios durante fechas específicas tiene una influencia europea y estadounidense.

Según el historiador Fernando Urquizú, durante la época colonial no se obsequiaban regalos por Navidad. No obstante, en ese período se introdujo la costumbre de brindar presentes el Día de Reyes, práctica de origen español.

En 1899 comienza la tradición de dar regalos durante la época navideña, cuando el gobierno de Guatemala de ese entonces otorgó una concesión a Minor Keith, empresario estadounidense para introducir productos sin pagar impuestos, indica el historiador Aníbal Chajón.

Entonces, a raíz de la introducción de todo tipo de productos, ya se encuentran anuncios publicitarios relacionados a la compra de obsequios que iban desde enlatados hasta aparatos electrodomésticos.

Años más tarde, durante la feria de Guadalupe en la década de 1920, los guatemaltecos acostumbraban a adquirir obsequios navideños en los alrededores de la festividad, donde se ofrecían camioncitos y payasitos de madera, marionetas, trastes de barro, muñecas y otros juguetes para niños, añade Chajón.

“Lo que hacía la gente era comprarlos, guardarlos y regalárselos a los chicos en la fiesta de Navidad, y, por supuesto, cosas para adultos también, dependiendo siempre de su posición económica”, agrega.

Los guatemaltecos acostumbran a intercambiar tarjetas, chocolates o regalos que sean del agrado de la persona que se desea agasajar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Santa Claus y su significado

Desde pequeños, se nos decía que “Santa nos traería regalos”, una premisa que data de la época en la cual se populariza la costumbre de dar regalos en Navidad derivado de la publicidad estadounidense y la influencia de países europeos.

Urquizú remarca que en este contexto también emerge la figura de Santa Claus como parte de la influencia de una marca de bebidas carbonatadas. Este personaje está basado en la figura de san Nicolás de Bari, proveniente de la época hispánica.

Según el historiador, la publicidad reprodujo la imagen de Santa Claus trastocando la de san Nicolás de Bari, lo que incidió en la connotación que se le ha otorgado en la época navideña, asociada a la compra y el consumo de productos.

Chajón señala que, conforme avanzó el tiempo, la tradición se popularizó aún más durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la presencia de numerosos soldados estadounidenses generalizó la costumbre entre los miembros de la élite, aunque también se introdujo en otros estratos sociales.

“A través del tiempo, el intercambio de regalos se convirtió en parte de la cultura guatemalteca, adaptándose a los diferentes tiempos, épocas y contextos”, concluye el sociólogo Ortiz.