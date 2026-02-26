El Insivumeh informa cómo continúa la actividad del volcán de Fuego este 26 de febrero 

El Insivumeh compartió detalles sobre la actividad del volcán de Fuego este jueves.

El Insivumeh informó este jueves 26 de febrero sobre la actividad del volcán de Fuego.

Según el boletín, se observa desgasificación blanca sobre el domo caliente, con fumarolas que ascienden a 400 metros y se dispersan en dirección sureste.

Se han registrado entre una y dos explosiones débiles a moderadas por hora, que elevan columnas de gas y ceniza hasta 800 metros sobre la cúpula, en la misma dirección.

El Insivumeh explicó que durante la noche y la madrugada se registró incandescencia en el cráter, acompañada de colapsos y descenso de bloques ardientes por sus flancos.

Dado el alto nivel de actividad y el riesgo de colapsos mayores, no se descarta la generación de corrientes de densidad piroclástica de largo alcance en cualquier dirección.

El miércoles se informó que el coloso registraba explosiones internas más violentas de lo habitual, con mayor expulsión de gas, ceniza y material incandescente, según un boletín especial emitido por el Insivumeh.

La Gobernación Departamental de Sacatepéquez ha declarado alerta anaranjada departamental.

Alerta por erupción del Volcán de Fuego Insivumeh Volcán de Fuego 

