Emergencia en Villa Hermosa: 1 mil 120 viviendas presentan daños o están en riesgo por el río Pinula

La emergencia en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, por los daños causados por el río Pinula tiene un balance oficial: 1 mil 120 viviendas presentan daños o se encuentran en riesgo, según las evaluaciones efectuadas por equipos interinstitucionales del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en cuatro sectores de la colonia.

El informe también registra 1 mil 379 familias y 5 mil 277 personas afectadas o en riesgo.

El reporte, actualizado al lunes 12 de octubre, reúne las inspecciones efectuadas el 8 y 9 del mismo mes en los sectores 2 y 4, así como las realizadas el 12 en los sectores 1 y 3.

Según la Conred, los resultados permitirán identificar las necesidades de la población y coordinar la respuesta ante la emergencia.

Del total de viviendas, 116 presentan daños severos, 36 tienen daños leves, dos registran daños moderados y 966 se encuentran en riesgo.

Por lo tanto, la cifra de 1 mil 120 corresponde al conjunto de viviendas dañadas o en riesgo, y no únicamente a casas destruidas.

Los daños severos, según la Conred, se concentran en los sectores 2 y 4, con 68 y 48 viviendas, respectivamente. En esos mismos sectores, otras 499 casas se encuentran en riesgo.

En los sectores 1 y 3, el informe identifica 467 viviendas en riesgo, además de las que presentan daños leves o moderados.

Durante un recorrido efectuado el 9 de octubre, la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, advirtió sobre la situación de las viviendas afectadas: “Realmente hay varias casas que están en el aire”.

También expresó preocupación por las familias que permanecen en viviendas en riesgo debido a que no tienen adónde trasladarse.

La emergencia tiene antecedentes documentados por Prensa Libre desde hace al menos una década. En septiembre del 2016, este medio reportó unas 20 viviendas destruidas en Villa Hermosa I.

Para leer más: Río Pinula en Villa Hermosa: crónica de una década de viviendas destruidas y un riesgo que ahora alcanza al puente

En el 2023, volvió a documentar colapsos en los sectores 2 y 4 y, posteriormente, el retorno de vecinos a viviendas dañadas debido a la falta de recursos y alternativas de alojamiento.

Mientras avanzan las evaluaciones, 73 familias esperan desde el 2023 una respuesta a su solicitud de beneficio habitacional, luego de haber presentado la documentación correspondiente.

La preocupación también se extiende al puente que comunica Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte, Villa Canales, cuyo cierre fue recomendado por la Conred el 4 de octubre ante el riesgo de colapso.

La información compartida sobre la evaluación inicial aún no permite definir una intervención ni establecer una fecha de reapertura.

Mientras tanto, la Municipalidad de San Miguel Petapa efectúa trabajos de contención en la estructura.

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