“Hay mucha posibilidad de que pase algo”: Vecinos de Villa Hermosa I siguen en alerta por crecida del río Pinula

Ante los daños registrados en varias viviendas de los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa I, en San Miguel Petapa, vecinos de los sectores 1 y 3 se mantienen en alerta debido a que han identificado daños en los muros de contención ubicados en las áreas por donde fluye el río Pinula.

“Como vecinos hemos estado trabajando en la limpieza del caudal del río. Se ha quitado toda la maleza. Si logran ver hacia los costados, hay daños mínimos en ambos lados. Nos hemos dado a la tarea de apoyar a las casas que están siendo dañadas”, señaló Nelson Torres, integrante del Cocode del sector 3.

Torres indicó que las acciones buscan prevenir una situación similar a la de los sectores 2 y 4, donde, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), un total de 615 viviendas resultaron afectadas, entre daños severos y riesgo.

“Gracias a Dios, de este lado los daños son leves, pero también queremos hacer un llamado a los vecinos y a todos aquellos que quieran sumarse para colaborar con algo que permita mejorar el área de los sectores 1 y 3, que son los únicos dos sectores donde no se ha perdido ninguna casa. Quizá en su momento la municipalidad no quiera que nosotros metamos las manos, pero no vamos a esperar a que las casas de este lado se puedan caer, definitivamente”, puntualizó Torres.

Carlos Méndez, vecino del sector 3, señaló que el deterioro de las viviendas y el hundimiento de los terrenos no son problemas recientes.

“Eso está difícil, porque esto de las casas que se están hundiendo no es nuevo; tiene unos cuatro o cinco años, pero no le pusieron atención al asunto. Ahora, cuando la destrucción ya llegó hasta el puente, es cuando han puesto empeño en tratar de arreglar algo, pero la verdad es que lo habían tenido abandonado”, expresó.

Méndez también cuestionó la respuesta de las autoridades ante la situación.

“El alcalde dice que es injerencia del Gobierno, pero no creo que el Gobierno central vaya a hacer nada. Tendría que haber sido el alcalde, pero ¿qué vamos a hacer? Hay mucho riesgo, hay mucha posibilidad de que pase algo, pero estamos confiando en Dios en que la destrucción no pase del puente. Como la destrucción ha venido de atrás hacia adelante, no viene de allá, sino de este lado”, manifestó.

El vecino también expresó su expectativa de que se reconstruya el canal para evitar que el agua se desborde hacia las viviendas y se busquen soluciones para las familias afectadas.

“Ojalá pongan empeño y, sobre todo, reconstruyan el canal para que el agua no se riegue hacia las casas. Sobre lo que ya está destruido, no sé si a la gente le van a reponer algo, darle un terreno en otro lado o reconstruir los terrenos para que sean habitables nuevamente, pero ¿quién sabe, verdad?”, comentó Méndez.

Actualmente, las autoridades realizan trabajos de contención en el puente que conecta sectores de Villa Hermosa con Boca del Monte, en Villa Canales. Mientras tanto, los vecinos intentan continuar con sus actividades cotidianas ante la incertidumbre por lo que pueda ocurrir.