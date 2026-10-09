Villa Hermosa: 53 viviendas presentan daños severos, pero sigue pendiente definir la ayuda para las familias

Las evaluaciones en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, identificaron 53 viviendas con daños severos entre 70 inmuebles inspeccionados en los sectores II y IV. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar qué familias cumplen los requisitos para optar a un subsidio habitacional y qué apoyo recibirán tras la emergencia provocada por el desbordamiento del río Pinula.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este viernes 9 de octubre que, de las viviendas evaluadas, 13 presentan daños moderados, dos tienen daños leves y otras dos no registran afectaciones.

El resultado corresponde a 35 viviendas inspeccionadas en cada uno de los dos sectores. Según Conred, los 70 inmuebles evaluados se encuentran en una zona de alto riesgo, dentro de la franja de 100 metros contemplada en el Acuerdo 179-2001.

Las inspecciones comenzaron el jueves 8 de octubre, luego de que el Gobierno anunciara que retomaría las evaluaciones para determinar las condiciones de las viviendas y las necesidades de las familias afectadas.

Aunque inicialmente se informó que había 76 inmuebles identificados para evaluación, el reporte divulgado este viernes detalla los resultados de 70 inspecciones.

¿Qué apoyo recibirán las familias?

El proceso busca establecer cuáles familias cumplen los requisitos para optar a un posible subsidio habitacional. No obstante, las autoridades no han definido una fecha para concretar la ayuda y cumplir con los requisitos no garantiza la aprobación del beneficio.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, había explicado que 73 familias ya habían solicitado apoyo desde el 2023, cuando sus expedientes llegaron al Fondo para la Vivienda (Fopavi). Según la funcionaria, el procedimiento estaba prácticamente paralizado y fue reactivado a raíz de la emergencia.

El apoyo planteado hasta ahora consiste en la compra de un lote con servicios básicos, sin incluir la construcción de una vivienda. Aún deben completarse las verificaciones y los procedimientos administrativos para determinar quiénes podrían recibirlo.

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Conred mantiene las evaluaciones

Este viernes, la secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, y el gobernador departamental de Guatemala, Bernard Alvarado, realizaron una visita de campo al puente Pinula para dar seguimiento a la emergencia.

Conred indicó que los equipos interinstitucionales continúan con las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que permiten identificar las afectaciones y establecer qué asistencia requiere la población.

La emergencia también mantiene bajo presión a las autoridades por el riesgo en el puente que comunica Villa Hermosa con los Álamos y Boca del Monte, cuyo cierre preventivo afecta la movilidad en el sector.

La CC amplía las órdenes a la Municipalidad

En paralelo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que incluye al Concejo Municipal de San Miguel Petapa entre las autoridades obligadas a adoptar medidas urgentes para atender la emergencia.

La resolución también involucra a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa). Ambas instituciones deben implementar medidas administrativas, técnicas y de mitigación para proteger a los habitantes de las áreas amenazadas por el río Pinula.

El fallo contempla revisar los planes de ordenamiento territorial, habilitar albergues temporales y prohibir nuevas construcciones en zonas de alto riesgo. Además, la CC otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades señaladas y al Ministerio Público para presentar sus informes circunstanciados.

Mientras avanzan las evaluaciones, sigue pendiente determinar cómo se atenderá a las familias afectadas y cuándo podría concretarse el apoyo habitacional.

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