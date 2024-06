EN DIRECTO

La Asociación de Veteranos Militares de Sangre Verde anunció que efectuarían bloqueos este miércoles 26 en carreteras principales de provincia y vías de la capital.

El motivo es pedir que se cancele una deuda de tres meses por participar en actividades del programa de reforestación Desarrollo Integral.

Deybid Jonás Méndez, presidente de la referida asociación, indicó que el Estado adeuda pagos a 44 mil veteranos.

El dirigente detalló que cada militar veterano debe recibir Q1 mil al mes por participar en el referido programa y que se adeudan ya tres meses.

El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, informa que no se han instalado perímetros de seguridad alrededor de edificios públicos en la zona 1 de la ciudad capital, aunque si observa un grupo de personas en la Plaza de la Constitución.

A esta hora, grupo se organiza en plaza La Constitución



No hay manifestantes en vías vehiculares, no hay cierres en perímetro de edificios públicos



Persiste información sobre posibilidad de presencia de veteranos militares en transcurso del día, no se observan cordones de PNC pic.twitter.com/IHhPHAnK2m