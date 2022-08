En imágenes: Procesión de la Virgen de la Asunción recorre las calles de la ciudad luego de dos años de ausencia

La procesión de la Virgen de la Asunción salió nuevamente a las calles de la Ciudad Capital luego de dos años de no hacerlo debido a las medidas sanitarias que se impusieron por la pandemia de la covid-19.

Su recorrido este año incluye nueve puntos: su salida en la puerta del Templo Parroquial, Parque de Jocotenango, Parque San Sebastián, Catedral Metropolitana, Santuario de Guadalupe, Parque el Sauce, Parroquia La Recolección y la cuarta calle y tercera avenida zona 2, previo a su ingreso.

Los andamios son cargados por cucuruchos que visten de negro, rodeados por las familias que acuden a presenciar la festividad.

Además del cortejo, también se inauguró ya la tradicional Feria de Jocotenango, a donde miles de guatemaltecos han asistido para degustar platos típicos y montar los distintos juegos mecánicos.

Aunque la pandemia no está bajo control todavía, hay medidas que pueden mitigar el riesgo, como el uso de mascarilla, lavado constante de manos y distanciamiento social. Sin embargo, la recomendación de salubristas es no arriesgarse si no hay necesidad.

Actualmente, hay 89 municipios en alerta roja, 234 municipios están en alerta naranja y apenas 17 en amarillo, según la última actualización del Semáforo de alertas covid-19.