En qué puntos de la capital serán habilitados otras 10 motovías con la intención de prevenir accidentes

Autoridades de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte (Emetra) informaron este martes 13 de enero, en conferencia de prensa, sobre los motovías activos en la ciudad de Guatemala y anunciaron la implementación de más en otras zonas.

Héctor Flores, gerente de Emetra, indicó que la alianza con la iniciativa privada ha sido importante para habilitar un carril exclusivo para motoristas e incidir en la reducción de accidentes de este tipo de vehículos.

Aseguró que los motovías han mejorado los tiempos de circulación, pues ha habido menos percances al contar las motocicletas y los automóviles con carriles separados.

De acuerdo con datos de Emetra, en el 2025 se registró una reducción de motocicletas involucradas en accidentes viales en la capital. En el 2024, hubo 3 mil 158 motos involucradas en percances; mientras que en el 2025 la cifra bajó a 2 mil 999.

Entre las acciones previstas para el primer trimestre del año figura el incremento de carriles reversibles, ya que se prevé que 203 mil automóviles más circulen en la capital.

Según Emetra, antes de habilitarse la motovía en la calzada La Paz se registraban unos 92 accidentes de motos al año; sin embargo, la cifra ha disminuido desde su puesta en marcha.

Para el próximo trimestre, Emetra tiene contemplado habilitar motovías en el bulevar San Rafael, zona 18, cuya finalización está prevista para febrero. Otra se habilitaría en la calzada Atanasio Tzul, entre la 13 y la 50 calle, con funcionamiento estimado para finales de abril.

Flores destacó que recibieron donación de pintura por parte del sector privado para seguir con el proyecto de motovías para reducir los accidentes.

Habilitarán más motovías

Asimismo, está planificado activar motovías en los siguientes sectores durante el 2026:

Avenida Petapa, de la 50 a la 8a calle, zona 12.

Avenida Elena, de la 4a a la 19 calle, entre las zonas 1 y 3.

3a avenida de la zona 1, de la 18 a la 1a calle.

Anillo Periférico, del tramo de la colonia Niño Dormido a la colonia Centroamérica.

Calzada Roosevelt, de la 9a a la 37 avenida.

De la 6a avenida y 21 calle a la 14 calle, zona 9.

Avenida Reforma, del Obelisco a la 2a calle.

Bulevar Los Próceres, de la 2a a la 13 avenida, zona 10.

