EN VIVO: Continúan bloqueos en carreteras de Guatemala este 25 de marzo

Guatemala registra el tercer día consecutivo de manifestaciones en rechazo del Sistema Limitador de Velocidad y del aumento en los precios de los combustibles. Provial informa de los puntos bloqueados.

El lunes 23 de marzo se registraron caravanas de transporte pesado y de autobuses, que ingresaron por tres rutas principales a la capital.

El martes hubo al menos 12 bloqueos de carreteras, y este miércoles 25 de marzo la situación es similar.

En los bloqueos, los manifestantes han colocado llantas y otros objetos para impedir el paso de vehículos. Según medios locales, las manifestaciones las organizan transportistas.

En conferencia de prensa el martes, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que diputados del oficialismo presentaron en el Congreso una iniciativa de ley para otorgar un subsidio al diésel; sin embargo, el Legislativo no ha logrado acuerdos para enfrentar el alza de los combustibles.

Rutas bloqueadas

Ruta al Atlántico

Kilómetro 136, Río Hondo, Zacapa

Ruta CA-10

Km 136, Puente Motagua, Río Hondo, Zacapa

Ruta CA-01 Oriente

Km 140, en la aldea Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa

25 de marzo 2026, 08:20 h También se reporta manifestación en Asunción Mita



La movilidad vehicular está interrumpido en ambos sentidos de la vía.

25 de marzo 2026, 08:05h En Zacapa el paso está interrumpido en dos tramos

Manifestante han colocado llantas y otros objetos para impedir el paso en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico. Otra manifestación se registra en el km 136.5 de la Ruta CA-10.