EN VIVO: Continúan bloqueos en carreteras de Guatemala este 25 de marzo

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EN VIVO: Continúan bloqueos en carreteras de Guatemala este 25 de marzo

Las manifestaciones continúan en Guatemala por el alto precio de los combustibles y el Sistema Limitador de Velocidad.

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BLOQUEO EN KM 136 AL ATLÁNTICO

Bloqueo en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. (Foto: tomada del Facebook: Somos Río Hondo con Víctor Díaz)

Guatemala registra el tercer día consecutivo de manifestaciones en rechazo del Sistema Limitador de Velocidad y del aumento en los precios de los combustibles. Provial informa de los puntos bloqueados.

El lunes 23 de marzo se registraron caravanas de transporte pesado y de autobuses, que ingresaron por tres rutas principales a la capital.

El martes hubo al menos 12 bloqueos de carreteras, y este miércoles 25 de marzo la situación es similar.

En los bloqueos, los manifestantes han colocado llantas y otros objetos para impedir el paso de vehículos. Según medios locales, las manifestaciones las organizan transportistas.

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En conferencia de prensa el martes, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que diputados del oficialismo presentaron en el Congreso una iniciativa de ley para otorgar un subsidio al diésel; sin embargo, el Legislativo no ha logrado acuerdos para enfrentar el alza de los combustibles.

Rutas bloqueadas

Ruta al Atlántico

  • Kilómetro 136, Río Hondo, Zacapa

Ruta CA-10

  • Km 136, Puente Motagua, Río Hondo, Zacapa

Ruta CA-01 Oriente

  • Km 140, en la aldea Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa

25 de marzo 2026, 08:20 h

También se reporta manifestación en Asunción Mita

La movilidad vehicular está interrumpido en ambos sentidos de la vía.

25 de marzo 2026, 08:05h

En Zacapa el paso está interrumpido en dos tramos

Manifestante han colocado llantas y otros objetos para impedir el paso en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico. Otra manifestación se registra en el km 136.5 de la Ruta CA-10.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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