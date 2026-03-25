EN DIRECTO
Comunitario
EN VIVO: Continúan bloqueos en carreteras de Guatemala este 25 de marzo
Las manifestaciones continúan en Guatemala por el alto precio de los combustibles y el Sistema Limitador de Velocidad.
Bloqueo en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. (Foto: tomada del Facebook: Somos Río Hondo con Víctor Díaz)
Guatemala registra el tercer día consecutivo de manifestaciones en rechazo del Sistema Limitador de Velocidad y del aumento en los precios de los combustibles. Provial informa de los puntos bloqueados.
El lunes 23 de marzo se registraron caravanas de transporte pesado y de autobuses, que ingresaron por tres rutas principales a la capital.
El martes hubo al menos 12 bloqueos de carreteras, y este miércoles 25 de marzo la situación es similar.
En los bloqueos, los manifestantes han colocado llantas y otros objetos para impedir el paso de vehículos. Según medios locales, las manifestaciones las organizan transportistas.
En conferencia de prensa el martes, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que diputados del oficialismo presentaron en el Congreso una iniciativa de ley para otorgar un subsidio al diésel; sin embargo, el Legislativo no ha logrado acuerdos para enfrentar el alza de los combustibles.
Rutas bloqueadas
Ruta al Atlántico
- Kilómetro 136, Río Hondo, Zacapa
Ruta CA-10
- Km 136, Puente Motagua, Río Hondo, Zacapa
Ruta CA-01 Oriente
- Km 140, en la aldea Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa
También se reporta manifestación en Asunción Mita
La movilidad vehicular está interrumpido en ambos sentidos de la vía.
En Zacapa el paso está interrumpido en dos tramos
Manifestante han colocado llantas y otros objetos para impedir el paso en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico. Otra manifestación se registra en el km 136.5 de la Ruta CA-10.