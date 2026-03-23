EN VIVO: Manifestaciones y bloqueos de transportistas en Guatemala hoy 23 de marzo

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EN VIVO: Manifestaciones y bloqueos de transportistas en Guatemala hoy 23 de marzo

En Guatemala se registran manifestaciones de transportistas por el alto costo de los combustibles y el Sistema Limitador de Velocidad.

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Así la manifestación de tráileres en km 22 al Pacífico

Transportistas manifiestan en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: compartida por Dalia Santos)

Los precios de los combustibles continúan al alza en Guatemala por el conflicto bélico en Medio Oriente, situación que se refleja en la economía de los guatemaltecos y en la prestación de algunos servicios.

Para este lunes, transportistas de carga y de buses tienen planificadas caravanas para manifestar contra el alto costo de los combustibles.

Los incrementos se han reportado durante tres semanas consecutivas y el precio de la gasolina en Guatemala ronda los Q40 y el diésel Q42 por galón.

Además, usuarios de Mixco se ven afectados por el paro de buses que prestan servicio entre ese municipio y la capital.

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Los transportistas también manifiestan por el Sistema Limitador de Velocidad con el que las autoridades pretenden evitar accidentes de tránsito.

Tramos bloqueados

Según Provial, en estas carreteras hay bloqueos.

Ruta FTN

  • Kilómetro 427, en el cruce San Antonio, Raxruhá, Alta Verapaz.

Ruta RD-PET-11

  • Km 404, cruce al Parque El Rosario, Sayaxché, Petén

23 de marzo 2026, 09:10 h

Está bloqueado el paso en la ruta al Pacífico

La PMT de Villa Nueva alerta de que vehículos del transporte pesado bloquean el paso en el km 22, con dirección a la capital.

23 de marzo 2026, 08:53h

Reportan complicación en el tránsito en la ruta Interamericana

Provial informa que está obstruido el carril derecho hacia oriente en el km 25 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en Mixco, debido a la aglomeración de vehículos los cuales se desplazan en caravana hacia la capital.

23 de marzo 2026, 08:31h

Manifestantes se desplazan por Sumpango, Sacatepéquez

Según el reporte de Provial, una caravana se desplaza por la ruta Interamericana con dirección a la ciudad de Guatemala.

23 de marzo 2026, 08:27h

Reportan caravana de transporte pesado en ruta al Atlántico

Provial informa de desplazamiento de una caravana de vehículos de transporte pesado en el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en el sector de Sanarate, El Progreso.

23 de marzo 2026, 08:24h

Así la caravana en el km 22 de la ruta al Pacífico

Transporte pesado está agrupado en cercanías de colonia Ulises Rojas, con dirección a la ciudad de Guatemala.

23 de marzo 2026, 08:09h

Tránsito complicado por bloqueo en Sayaxché, Petén

Transportistas manifiestan en la salida del municipio de Sayaxché, en cercanías del Parque El Rosario. El paso está interrumpido en ambos sentidos.

Video cortesía de Ángel López

23 de marzo 2026, 08:03h

Caravana se alista en la ruta Interamericana

Transportistas también se alistan en la ruta Interamericana para dirigirse a la capital. Según medios locales, los vehículos se movilizan por San Lucas Sacatepéquez.

23 de marzo 2026, 07:58h

Bloqueo en el cruce de San Antonio, Raxruhá, Alta Verapaz

Transportistas bloquean el paso en las rutas de principal acceso en Raxruhá.

23 de marzo 2026, 07:46 h

Informan de caravana en la ruta al ´Pacífico

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informa que vehículos livianos y del transporte pesado se enfilan sobre el kilómetro 22 y las 8.30 horas tienen planificado partir con dirección a la capital.

23 de marzo 2026, 07:38h

Paro de buses afectada a usuarios de Mixco

Usuarios de Mixco se ven afectados este lunes 23 de marzo por el paro de labores de las unidades de transporte colectivo que prestan servicio entre ese municipio y la capital. Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informa que por la falta de unidades de transporte colectivo Express, los taxis colectivos no autorizados cobran hasta Q15 por persona.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna de Mixco, indicó que los pilotos manifiestan para exigir un reajuste en el costo del pasaje ante el incremento de los combustibles.

Video: Mynor Espinoza

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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