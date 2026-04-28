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EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 28 de abril
Militares veteranos bloquean carreteras principales de Guatemala este martes 28 de abril; movilidad vehicular está complicada.
Militares veteranos manifiestan en Cocales, Suchitepéquez. (Foto: tomada del video publicado por Televisión del Sur)
Provial informa que este martes 28 de abril se reportan bloqueos de carreteras en Guatemala.
Dos manifestaciones han sido reportadas en Suchitepéquez y Jutiapa.
Según medios locales, militares veteranos se han organizado para impedir el paso de vehículos.
Los militares veteranos han manifestado en varias oportunidades para exigir una indemnización por los servicios que afirman haber prestado.
Los manifestantes portan pancartas y han colocado objetos sobre el asfalto para impedir la circulación vehicular.
Rutas bloqueadas
Ruta al suroccidente
- Kilómetro 126, en el cruce a Río Bravo, Suchitepéquez
- Km 113, en Cocales, Suchitepéquez
Ruta CA-1 Oriente
- Km 108, en Quesada, Jutiapa
Ruta CA-14
- Km 180.5, en San Julián, Alta Verapaz
Ruta al Atlántico
- Km 136, en Río Hondo, Zacapa
Militares veteranos impiden paso en San Julián
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informa de bloqueo en San Julián, Alta Verapaz.
Agentes del Departamento de #Tránsito mantienen presencia en uno de los bloqueos registrados a nivel nacional por los veteranos militares, ubicado en el kilómetro 180, cruce hacia San Julián, Alta Verapaz. pic.twitter.com/xnytVokmul— PNC Tránsito (@DTransitoPNC) April 28, 2026
Bloqueo afecta el tránsito en Jutiapa
Militares veteranos han colocado piedras para impedir el tránsito de vehículos en Quesada, Jutiapa.
Paso de vehículos está interrumpido en Cocales
Manifestantes impiden el paso de vehículos en el kilómetro 113 de la ruta al suroccidente. La movilidad es complicada en el lugar.
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