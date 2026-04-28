EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 28 de abril

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EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 28 de abril

Militares veteranos bloquean carreteras principales de Guatemala este martes 28 de abril; movilidad vehicular está complicada.

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BLOQUEO EN COCALES, EXMILITARES

Militares veteranos manifiestan en Cocales, Suchitepéquez. (Foto: tomada del video publicado por Televisión del Sur)

Provial informa que este martes 28 de abril se reportan bloqueos de carreteras en Guatemala.

Dos manifestaciones han sido reportadas en Suchitepéquez y Jutiapa.

Según medios locales, militares veteranos se han organizado para impedir el paso de vehículos.

Los militares veteranos han manifestado en varias oportunidades para exigir una indemnización por los servicios que afirman haber prestado.

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Los manifestantes portan pancartas y han colocado objetos sobre el asfalto para impedir la circulación vehicular.

Rutas bloqueadas

Ruta al suroccidente

  • Kilómetro 126, en el cruce a Río Bravo, Suchitepéquez
  • Km 113, en Cocales, Suchitepéquez

Ruta CA-1 Oriente

  • Km 108, en Quesada, Jutiapa

Ruta CA-14

  • Km 180.5, en San Julián, Alta Verapaz

Ruta al Atlántico

  • Km 136, en Río Hondo, Zacapa
28 de abril 2026, 09:15 h

Militares veteranos impiden paso en San Julián

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informa de bloqueo en San Julián, Alta Verapaz.

28 de abril 2026, 08:46h

Bloqueo afecta el tránsito en Jutiapa

Militares veteranos han colocado piedras para impedir el tránsito de vehículos en Quesada, Jutiapa.

28 de abril 2026, 08:30h

Paso de vehículos está interrumpido en Cocales

Manifestantes impiden el paso de vehículos en el kilómetro 113 de la ruta al suroccidente. La movilidad es complicada en el lugar.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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