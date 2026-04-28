EN VIVO: militares veteranos bloquean carreteras en Guatemala este 28 de abril

Provial informa que este martes 28 de abril se reportan bloqueos de carreteras en Guatemala.

Dos manifestaciones han sido reportadas en Suchitepéquez y Jutiapa.

Según medios locales, militares veteranos se han organizado para impedir el paso de vehículos.

Los militares veteranos han manifestado en varias oportunidades para exigir una indemnización por los servicios que afirman haber prestado.

Los manifestantes portan pancartas y han colocado objetos sobre el asfalto para impedir la circulación vehicular.

Rutas bloqueadas

Ruta al suroccidente

Kilómetro 126, en el cruce a Río Bravo, Suchitepéquez

Km 113, en Cocales, Suchitepéquez

Ruta CA-1 Oriente

Km 108, en Quesada, Jutiapa

Ruta CA-14

Km 180.5, en San Julián, Alta Verapaz

Ruta al Atlántico

Km 136, en Río Hondo, Zacapa

28 de abril 2026, 09:15 h Militares veteranos impiden paso en San Julián

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informa de bloqueo en San Julián, Alta Verapaz.

Agentes del Departamento de #Tránsito mantienen presencia en uno de los bloqueos registrados a nivel nacional por los veteranos militares, ubicado en el kilómetro 180, cruce hacia San Julián, Alta Verapaz. pic.twitter.com/xnytVokmul — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) April 28, 2026

28 de abril 2026, 08:46h Bloqueo afecta el tránsito en Jutiapa



Militares veteranos han colocado piedras para impedir el tránsito de vehículos en Quesada, Jutiapa.

28 de abril 2026, 08:30h Paso de vehículos está interrumpido en Cocales

Manifestantes impiden el paso de vehículos en el kilómetro 113 de la ruta al suroccidente. La movilidad es complicada en el lugar.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.