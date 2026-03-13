EN VIVO: salubristas desarrollan movilizaciones y bloqueos este 13 de marzo para exigir mejoras laborales

EN DIRECTO

Comuitario

EN VIVO: salubristas desarrollan movilizaciones y bloqueos este 13 de marzo para exigir mejoras laborales

Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud efectúa bloqueos y movilizaciones en Guatemala este viernes 13 de marzo.

|

time-clock

MANIFESTACIÓN EN LA CAPITAL

Salubristas se movilizan por el Anillo Periférico, en la capital. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud efectúan este viernes 13 de marzo movilizaciones en distintos puntos del país. Según Provial, se reportan bloqueos de carreteras.

Al menos 16 tramos carreteros se encuentran bloqueados, de acuerdo con el informe de esa entidad.

La Policía Municipal de Tránsito de la capital informa sobre la concentración de salubristas en una pasarela del Anillo Periférico, frente a la 49 Compañía de los Bomberos Voluntarios, en la colonia Cuatro de Febrero.

Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, afirmó que el sector salubrista plantea al menos cinco demandas.

EN ESTE MOMENTO

gasolinera Dispensadores de gasolinas diésel HPL

Alza de combustibles en Guatemala: ¿por qué el diésel aumenta más que la gasolina?

Right
Aurelia Choc Cac Alabama Guatemala Desaparecidos

“Que reciba la pena de muerte”: hijas de guatemalteca desaparecida hablan tras hallazgo de tres cuerpos en Alabama

Right

En un comunicado, los salubristas exigen al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, el retiro “inmediato” de dos viceministros porque “permiten la corrupción y la privatización del sistema de salud pública por medio de la compra y venta de medicinas de manera fraudulenta”.

Afirman que mantendrán la resistencia pacífica hasta lograr erradicar ese flagelo de la corrupción en el sistema de salud. También exigen mejoras laborales.

Carreteras bloqueadas

Ruta CA-10

  • Kilómetro 146, en La Fragua, Zacapa
  • Km 176.5, aldea Vado Hondo, Chiquimula

Ruta al Atlántico

Km 292, en el ingreso a Puerto Barrios, Izabal

Ruta al Pacífico

  • Km 37.5 en el cruce a San Vicenta Pacaya

Carretera a El Salvador

  • Km 61, en Cuilapa, Santa Rosa
  • Km 108, aldea el Caulote, Quesada, Jutiapa

Ruta CA-14

  • Km 132, Cumbre Santa Elena
  • Km 182, San Julián, Tactic, Alta Verapaz

Ruta CA-2 Occidente

  • Km 247, crucero de La Virgen, Ayutlá, San Marcos
  • Km 212, cruce Las Victorias, Colomba, Quetzaltenango

La capital

  • Concentración en el Anillo Periférico, frente a la colonia Cuatro de Febrero

Ruta CA-13

  • Km 389, Machaquilá, Poptún, Petén

Ruta CA1-Occidente

  • Km 148, Santa Lucía Utatlán, Sololá

Ruta RN-19

  • Km 155, en Monjas, Jalapa

13 de marzo 2026, 11:00 h

Cutrigua expresa su “rechazo” ante los bloqueos en el país

Según un comunicado que compartió, estas acciones afectan gravemente la libre locomoción de miles de guatemaltecos.

13 de marzo 2026, 10:55h

Así el recorrido de los manifestantes en la capital

La manifestación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud continúa su recorrido en dirección al Palacio Nacional de la Cultura. En estos momentos queda libre la circulación sobre el Anillo Periférico en sentido hacia el Centro Histórico; sin embargo, el flujo vehicular hacia la calle Martí se encuentra afectado por la movilización de los manifestantes.

13 de marzo 2026, 10:50 h

Agexport rechaza acciones que vulneren la libertad de locomoción

“Demandamos a las autoridades que implementen los protocolos establecidos para liberar las vías y con ello garantizar que los ciudadanos, turistas y población en general realicen sus actividades diarias con toda libertad, incluyendo el funcionamiento del libre comercio nacional e internacional”, afirmó en un comunicado.

13 de marzo 2026, 10:41h

Cámara de Comercio se pronuncia por bloqueos

“Ante los bloqueos registrados este día en distintos puntos del país por parte de grupos sindicales, manifestamos nuestro rechazo categórico a estas acciones que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó en un comunicado.

13 de marzo 2026, 10:18 h

Aumentan a 16 los bloqueos de carreteras

La última actualización de Provial alerta de que sube a 16 los bloqueos en distintas rutas del país.

13 de marzo 2026, 10:02h

Manifestación afecta circulación del Transmetro

El Transmetro informa que por bloqueo en el Anillo Periférico norte se ve afectado el servicio de la Línea 7.

13 de marzo 2026, 09:49h

Provial alerta de que suben a 14 los puntos bloqueados en el país

El reporte actualizado da cuenta que hay bloqueos en 14 tramos principales a escala nacional.

13 de marzo 2026, 09:43h

PMT comparte rutas alternas en la capital

En Prensa Libre Radio, Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, compartió las rutas alternas por la manifestación sobre el Anillo Periférico. Añadió que hay caos vial, pues ya se registran largas filas de vehículos.

Dijo que unas 200 personas participan en la manifestación. Explicó que, si circula desde la Universidad de San Carlos, mejor tome desvió hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Para los usuarios que vienen de Mixco pueden usar la calzada Roosevelt hacia El Trébol.

13 de marzo 2026, 09:35 h

Manifestación afecta la movilidad en Mixco

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informa de complicaciones en el tránsito en el bulevar El Naranjo por manifestación en el Anillo Periférico.

13 de marzo 2026, 09:27 h

No hay paso de vehículos en cruce a San Vicente Pacaya

Manifestantes también se ubican sobre la ruta al Pacífico, en el cruce hacia San Vicente Pacaya

13 de marzo 2026, 09:22h

Paso interrumpido en Vado Hondo, Chiquimula

Así el panorama en la aldea Vado Hondo, Chiquimula, por los bloqueos que mantienen los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala.

13 de marzo 2026, 09:07h

Bloqueo en tramo del Anillo Periférico y la zona 1

Salubristas bloquean el paso en el Anillo Periférico hacia la zona 1, frente a la colonia Cuatro de Febrero, zona 7.

13 de marzo 2026, 09:02h

Provial reporta al menos 10 bloqueos

De acuerdo con el informe de Provial, al menos 10 bloqueos se registran a escala nacional.

13 de marzo 2026, 08:56h

Salubristas denuncian corrupción

Dirigentes de los manifestantes emitieron un comunicado para denunciar supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Salud.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Bloqueos de carreteras Manifestaciones ciudadanas Protesta de salubristas Salubristas 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS