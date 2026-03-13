EN VIVO: salubristas desarrollan movilizaciones y bloqueos este 13 de marzo para exigir mejoras laborales

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud efectúan este viernes 13 de marzo movilizaciones en distintos puntos del país. Según Provial, se reportan bloqueos de carreteras.

Al menos 16 tramos carreteros se encuentran bloqueados, de acuerdo con el informe de esa entidad.

La Policía Municipal de Tránsito de la capital informa sobre la concentración de salubristas en una pasarela del Anillo Periférico, frente a la 49 Compañía de los Bomberos Voluntarios, en la colonia Cuatro de Febrero.

Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, afirmó que el sector salubrista plantea al menos cinco demandas.

En un comunicado, los salubristas exigen al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, el retiro “inmediato” de dos viceministros porque “permiten la corrupción y la privatización del sistema de salud pública por medio de la compra y venta de medicinas de manera fraudulenta”.

Afirman que mantendrán la resistencia pacífica hasta lograr erradicar ese flagelo de la corrupción en el sistema de salud. También exigen mejoras laborales.

Carreteras bloqueadas

Ruta CA-10

Kilómetro 146, en La Fragua, Zacapa

Km 176.5, aldea Vado Hondo, Chiquimula

Ruta al Atlántico

Km 292, en el ingreso a Puerto Barrios, Izabal

Ruta al Pacífico

Km 37.5 en el cruce a San Vicenta Pacaya

Carretera a El Salvador

Km 61, en Cuilapa, Santa Rosa

Km 108, aldea el Caulote, Quesada, Jutiapa

Ruta CA-14

Km 132, Cumbre Santa Elena

Km 182, San Julián, Tactic, Alta Verapaz

Ruta CA-2 Occidente

Km 247, crucero de La Virgen, Ayutlá, San Marcos

Km 212, cruce Las Victorias, Colomba, Quetzaltenango

La capital

Concentración en el Anillo Periférico, frente a la colonia Cuatro de Febrero

Ruta CA-13

Km 389, Machaquilá, Poptún, Petén

Ruta CA1-Occidente

Km 148, Santa Lucía Utatlán, Sololá

Ruta RN-19

Km 155, en Monjas, Jalapa

13 de marzo 2026, 11:00 h Cutrigua expresa su “rechazo” ante los bloqueos en el país



Según un comunicado que compartió, estas acciones afectan gravemente la libre locomoción de miles de guatemaltecos.

⚠️⚠️CUTRIGUA expresa su rechazo ante los bloqueos registrados en el país pic.twitter.com/5S51Yeha6E — CUTRIGUA (@CUTRIGUA) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 10:55h Así el recorrido de los manifestantes en la capital



La manifestación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud continúa su recorrido en dirección al Palacio Nacional de la Cultura. En estos momentos queda libre la circulación sobre el Anillo Periférico en sentido hacia el Centro Histórico; sin embargo, el flujo vehicular hacia la calle Martí se encuentra afectado por la movilización de los manifestantes.

13 de marzo 2026, 10:50 h Agexport rechaza acciones que vulneren la libertad de locomoción



“Demandamos a las autoridades que implementen los protocolos establecidos para liberar las vías y con ello garantizar que los ciudadanos, turistas y población en general realicen sus actividades diarias con toda libertad, incluyendo el funcionamiento del libre comercio nacional e internacional”, afirmó en un comunicado.

Ante los más de 16 bloqueos que impiden el paso de personas y transporte, en AGEXPORT rechazamos cualquier acción que vulnere la libertad de locomoción.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/O3K6hFTDRT — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 10:41h Cámara de Comercio se pronuncia por bloqueos



“Ante los bloqueos registrados este día en distintos puntos del país por parte de grupos sindicales, manifestamos nuestro rechazo categórico a estas acciones que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó en un comunicado.

📢 Los bloqueos violan derechos constitucionales y no pueden paralizar al país pic.twitter.com/m5VFkJoOuY — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 10:18 h Aumentan a 16 los bloqueos de carreteras



La última actualización de Provial alerta de que sube a 16 los bloqueos en distintas rutas del país.

13 de marzo 2026, 10:02h Manifestación afecta circulación del Transmetro



El Transmetro informa que por bloqueo en el Anillo Periférico norte se ve afectado el servicio de la Línea 7.

🚎 Atención usuarios del servicio:

Debido a una manifestación del sector salubrista que bloquea el #PeriféricoNorte a la altura de estación Bethania (zona 7), el servicio presenta las siguientes modificaciones:



🛑 #Línea7: Servicio temporalmente suspendido.

🔄 Rutas 801 y 802:… pic.twitter.com/6mqFuMZt24 — Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 09:49h Provial alerta de que suben a 14 los puntos bloqueados en el país



El reporte actualizado da cuenta que hay bloqueos en 14 tramos principales a escala nacional.

13 de marzo 2026, 09:43h PMT comparte rutas alternas en la capital



En Prensa Libre Radio, Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, compartió las rutas alternas por la manifestación sobre el Anillo Periférico. Añadió que hay caos vial, pues ya se registran largas filas de vehículos.

Dijo que unas 200 personas participan en la manifestación. Explicó que, si circula desde la Universidad de San Carlos, mejor tome desvió hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Para los usuarios que vienen de Mixco pueden usar la calzada Roosevelt hacia El Trébol.

#PrecauciónAlTransitar



Manifestación en Periférico norte sector estación Bethania zona 7; Policía MT regula el tránsito y coordina vías alternas



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona7 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo pic.twitter.com/l0dDCzK5Iw — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 09:35 h Manifestación afecta la movilidad en Mixco



La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informa de complicaciones en el tránsito en el bulevar El Naranjo por manifestación en el Anillo Periférico.

Se reporta cierre por concentración de personas en Anillo Periférico, zona 7 de Guatemala, frente a la Colonia Cuatro de Febrero con dirección a la zona 1.

Esto ya afecta la movilidad del bulevar El Naranjo.



Utiliza vías alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/ZOluQbFcBS — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 09:27 h No hay paso de vehículos en cruce a San Vicente Pacaya





Manifestantes también se ubican sobre la ruta al Pacífico, en el cruce hacia San Vicente Pacaya

13 de marzo 2026, 09:22h Paso interrumpido en Vado Hondo, Chiquimula



Así el panorama en la aldea Vado Hondo, Chiquimula, por los bloqueos que mantienen los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala.

Así el panorama en la Aldea Vado Hondo, Chiquimula, por los bloqueos que mantienen ya los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala. @prensa_libre @Guatevision_tv https://t.co/bwSyu1SGGu pic.twitter.com/nq0OggUqGI — Andrea Domínguez (@andread_gtv) March 13, 2026

13 de marzo 2026, 09:07h Bloqueo en tramo del Anillo Periférico y la zona 1



Salubristas bloquean el paso en el Anillo Periférico hacia la zona 1, frente a la colonia Cuatro de Febrero, zona 7.

13 de marzo 2026, 09:02h Provial reporta al menos 10 bloqueos



De acuerdo con el informe de Provial, al menos 10 bloqueos se registran a escala nacional.

13 de marzo 2026, 08:56h Salubristas denuncian corrupción

Dirigentes de los manifestantes emitieron un comunicado para denunciar supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Salud.

En medio de las manifestaciones a nivel nacional convocadas para este viernes 13, Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, señaló que el sector salubrista plantea al menos cinco demandas al @MinSaludGuate, al ministro… https://t.co/YSjhz3eBxB pic.twitter.com/RitfjxRLnh — Andrea Domínguez (@andread_gtv) March 13, 2026

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