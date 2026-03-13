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EN VIVO: salubristas desarrollan movilizaciones y bloqueos este 13 de marzo para exigir mejoras laborales
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud efectúa bloqueos y movilizaciones en Guatemala este viernes 13 de marzo.
Salubristas se movilizan por el Anillo Periférico, en la capital. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud efectúan este viernes 13 de marzo movilizaciones en distintos puntos del país. Según Provial, se reportan bloqueos de carreteras.
Al menos 16 tramos carreteros se encuentran bloqueados, de acuerdo con el informe de esa entidad.
La Policía Municipal de Tránsito de la capital informa sobre la concentración de salubristas en una pasarela del Anillo Periférico, frente a la 49 Compañía de los Bomberos Voluntarios, en la colonia Cuatro de Febrero.
Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, afirmó que el sector salubrista plantea al menos cinco demandas.
En un comunicado, los salubristas exigen al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, el retiro “inmediato” de dos viceministros porque “permiten la corrupción y la privatización del sistema de salud pública por medio de la compra y venta de medicinas de manera fraudulenta”.
Afirman que mantendrán la resistencia pacífica hasta lograr erradicar ese flagelo de la corrupción en el sistema de salud. También exigen mejoras laborales.
Carreteras bloqueadas
Ruta CA-10
- Kilómetro 146, en La Fragua, Zacapa
- Km 176.5, aldea Vado Hondo, Chiquimula
Ruta al Atlántico
Km 292, en el ingreso a Puerto Barrios, Izabal
Ruta al Pacífico
- Km 37.5 en el cruce a San Vicenta Pacaya
Carretera a El Salvador
- Km 61, en Cuilapa, Santa Rosa
- Km 108, aldea el Caulote, Quesada, Jutiapa
Ruta CA-14
- Km 132, Cumbre Santa Elena
- Km 182, San Julián, Tactic, Alta Verapaz
Ruta CA-2 Occidente
- Km 247, crucero de La Virgen, Ayutlá, San Marcos
- Km 212, cruce Las Victorias, Colomba, Quetzaltenango
La capital
- Concentración en el Anillo Periférico, frente a la colonia Cuatro de Febrero
Ruta CA-13
- Km 389, Machaquilá, Poptún, Petén
Ruta CA1-Occidente
- Km 148, Santa Lucía Utatlán, Sololá
Ruta RN-19
- Km 155, en Monjas, Jalapa
Cutrigua expresa su “rechazo” ante los bloqueos en el país
Según un comunicado que compartió, estas acciones afectan gravemente la libre locomoción de miles de guatemaltecos.
⚠️⚠️CUTRIGUA expresa su rechazo ante los bloqueos registrados en el país pic.twitter.com/5S51Yeha6E— CUTRIGUA (@CUTRIGUA) March 13, 2026
Así el recorrido de los manifestantes en la capital
La manifestación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud continúa su recorrido en dirección al Palacio Nacional de la Cultura. En estos momentos queda libre la circulación sobre el Anillo Periférico en sentido hacia el Centro Histórico; sin embargo, el flujo vehicular hacia la calle Martí se encuentra afectado por la movilización de los manifestantes.
Agexport rechaza acciones que vulneren la libertad de locomoción
“Demandamos a las autoridades que implementen los protocolos establecidos para liberar las vías y con ello garantizar que los ciudadanos, turistas y población en general realicen sus actividades diarias con toda libertad, incluyendo el funcionamiento del libre comercio nacional e internacional”, afirmó en un comunicado.
Ante los más de 16 bloqueos que impiden el paso de personas y transporte, en AGEXPORT rechazamos cualquier acción que vulnere la libertad de locomoción.— AGEXPORT (@AGEXPORTGT) March 13, 2026
Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/O3K6hFTDRT
Cámara de Comercio se pronuncia por bloqueos
“Ante los bloqueos registrados este día en distintos puntos del país por parte de grupos sindicales, manifestamos nuestro rechazo categórico a estas acciones que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó en un comunicado.
📢 Los bloqueos violan derechos constitucionales y no pueden paralizar al país pic.twitter.com/m5VFkJoOuY— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) March 13, 2026
Aumentan a 16 los bloqueos de carreteras
La última actualización de Provial alerta de que sube a 16 los bloqueos en distintas rutas del país.
Manifestación afecta circulación del Transmetro
El Transmetro informa que por bloqueo en el Anillo Periférico norte se ve afectado el servicio de la Línea 7.
🚎 Atención usuarios del servicio:— Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) March 13, 2026
Debido a una manifestación del sector salubrista que bloquea el #PeriféricoNorte a la altura de estación Bethania (zona 7), el servicio presenta las siguientes modificaciones:
🛑 #Línea7: Servicio temporalmente suspendido.
🔄 Rutas 801 y 802:… pic.twitter.com/6mqFuMZt24
Provial alerta de que suben a 14 los puntos bloqueados en el país
El reporte actualizado da cuenta que hay bloqueos en 14 tramos principales a escala nacional.
PMT comparte rutas alternas en la capital
En Prensa Libre Radio, Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, compartió las rutas alternas por la manifestación sobre el Anillo Periférico. Añadió que hay caos vial, pues ya se registran largas filas de vehículos.
Dijo que unas 200 personas participan en la manifestación. Explicó que, si circula desde la Universidad de San Carlos, mejor tome desvió hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Para los usuarios que vienen de Mixco pueden usar la calzada Roosevelt hacia El Trébol.
#PrecauciónAlTransitar— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 13, 2026
Manifestación en Periférico norte sector estación Bethania zona 7; Policía MT regula el tránsito y coordina vías alternas
Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona7 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo pic.twitter.com/l0dDCzK5Iw
Manifestación afecta la movilidad en Mixco
La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informa de complicaciones en el tránsito en el bulevar El Naranjo por manifestación en el Anillo Periférico.
Se reporta cierre por concentración de personas en Anillo Periférico, zona 7 de Guatemala, frente a la Colonia Cuatro de Febrero con dirección a la zona 1.— Tránsito Mixco (@Transito_mixco) March 13, 2026
Esto ya afecta la movilidad del bulevar El Naranjo.
Utiliza vías alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/ZOluQbFcBS
No hay paso de vehículos en cruce a San Vicente Pacaya
Manifestantes también se ubican sobre la ruta al Pacífico, en el cruce hacia San Vicente Pacaya
Paso interrumpido en Vado Hondo, Chiquimula
Así el panorama en la aldea Vado Hondo, Chiquimula, por los bloqueos que mantienen los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala.
Así el panorama en la Aldea Vado Hondo, Chiquimula, por los bloqueos que mantienen ya los sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala. @prensa_libre @Guatevision_tv https://t.co/bwSyu1SGGu pic.twitter.com/nq0OggUqGI— Andrea Domínguez (@andread_gtv) March 13, 2026
Bloqueo en tramo del Anillo Periférico y la zona 1
Salubristas bloquean el paso en el Anillo Periférico hacia la zona 1, frente a la colonia Cuatro de Febrero, zona 7.
Salubristas bloquean Periférico hacia zona 1 frente a colonia Cuatro de Febrero en zona 7.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/bnYnisYiQJ— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 13, 2026
Provial reporta al menos 10 bloqueos
De acuerdo con el informe de Provial, al menos 10 bloqueos se registran a escala nacional.
Salubristas denuncian corrupción
Dirigentes de los manifestantes emitieron un comunicado para denunciar supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Salud.
En medio de las manifestaciones a nivel nacional convocadas para este viernes 13, Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, señaló que el sector salubrista plantea al menos cinco demandas al @MinSaludGuate, al ministro… https://t.co/YSjhz3eBxB pic.twitter.com/RitfjxRLnh— Andrea Domínguez (@andread_gtv) March 13, 2026
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