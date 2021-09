Erupción del Volcán de Fuego: Inacif entrega 14 osamentas a familias de víctimas de la tragedia de 2018

Fanuel García, Director del Inacif explicó que esto se pudo realizar tras una serie de exámenes que lograron determinar la identidad de cada uno de ellos y así tener la certeza para poder localizar a sus familias.

Según García, aún quedan al menos “130 osamentas por identificar”, sin embargo pese a haberse realizado todas las diligencias forenses posibles, incluso en el extranjero aún no se ha podido identificar a los mismos debido a que la degradación de los restos ante los flujos piroclásticos que arrojó el volcán destruyeron completamente la posibilidad de poder encontrar algún material genético y por esta razón no se ha podido identificarles.

Los cuerpos se localizaron durante la segunda fase de búsqueda que se emprendió por parte de los pobladores sobrevivientes de las comunidades El Rodeo y San Miguel Los Lotes y Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

“Esto no quedó impune, esto se siguió de frente” dijo Esvin Ramiro Hernández familiar de algunos de los fallecidos identificados y presidente del Cocode de Los Lotes La Dignidad, a donde las familias sobrevivientes fueron trasladadas.

”Nosotros estamos contentos, pero también con dolor porque quiere decir que Guatemala todavía está de luto, porque la verdad no se han enterrado los restos de nuestras familias y todavía faltan restos por venir, esto aún no termina, esto sigue todavía y quizá en unos tres meses más nos entreguen los restos que no han sido identificados” señaló Hernández.

Añadió que esto ha sido un proceso duro y ahora más pues aún deben buscar el espacio donde enterrar los restos que este sábado se los entregaron, además de “buscar formas de ayuda para poder realizar el nicho y los espacios para poder darle cristiana sepultura”.

”Hay luchas, pues hay familias que necesitan algún psicólogo, ya qué hay niños que aún están mal y tenemos que gestionar todo esto” dijo Hernández.

Tres años de la erupción del Volcán de Fuego

La Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres (CONRED), determinó que la erupción fue alrededor de las 13:00 horas, la misma se considera la más fuerte registrada en los últimos años.

Los datos oficiales indican que 27 personas resultaron heridas de Escuintla, 201 Los fallecieron y 229 se contabilizaban como desaparecidas de Escuintla y también de Sacatepéquez. Se estimó que 187 viviendas quedaron destruidas.