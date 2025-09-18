¿Es posible tramitar la visa de estudiante o intercambio en Estados Unidos sin entrevista presencial?

El gobierno de Estados Unidos informó los requisitos para solicitar las visas de estudiante F y M, así como la visa de visitante de intercambio J, las cuales pueden tramitarse en línea y, en algunos casos, sin necesidad de realizar una entrevista presencial.

Las visas de estudiante F y M están destinadas a quienes desean cursar estudios académicos o vocacionales en instituciones aprobadas.

Por su parte, la visa J aplica para quienes participan en un programa de intercambio autorizado.

Proceso de solicitud

Los solicitantes deben completar el formulario DS-160 de visa de no inmigrante en línea, subir una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales e imprimir la confirmación para presentarla en su cita.

En la mayoría de los casos es obligatorio programar una entrevista en la Embajada o Consulado de EE. UU., aunque existen excepciones según la edad:

Menores de 13 años: generalmente no es necesario.

De 14 a 79 años: obligatorio, salvo en renovaciones específicas.

Mayores de 80 años: generalmente no es necesario.

El tiempo de espera para la entrevista depende de la ubicación, la temporada y el tipo de visa, por lo que las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación.

Excepciones en renovaciones

Las embajadas estadounidenses detallan que las excepciones a la entrevista presencial se determinan tras revisar la solicitud. En el caso de las renovaciones, el formulario DS-160 solicita confirmar si el solicitante ya tuvo una visa del mismo tipo, la duración y los detalles de los estudios en Estados Unidos, además de incluir el SEVIS ID.

Desde abril de 2025, también se exige que los solicitantes de visas de estudiante mantengan públicos sus perfiles en redes sociales, como parte de los criterios de evaluación.

¿Qué es el SEVIS?

El SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) es una base de datos electrónica que permite al gobierno de EE. UU. dar seguimiento al estatus migratorio de estudiantes y visitantes de intercambio.

Cada solicitante recibe un SEVIS ID, número único que comienza con la letra "N" y se asigna al ser aceptado por una institución educativa o programa aprobado.