Estas son las 8 escuelas normales de Guatemala que podrían impartir magisterio en el 2027

En una lista preliminar, el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene 40 escuelas normales que pueden comenzar a impartir la carrera de magisterio con especialidades a nivel diversificado. Sin embargo, deben pasar por varias revisiones antes de establecer si participarán en la formación de nuevos docentes de educación inicial, preprimaria y primaria en el 2027 o tendrán que incorporarse en el siguiente ciclo educativo.

La Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades —decreto 4-2026— señala que los centros educativos deben cumplir con condiciones de infraestructura que respondan “a las necesidades psicopedagógicas” para la preparación inicial de los futuros maestros, además de contar con la aprobación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y tener un cuerpo docente capacitado.

Francisco Cabrera, viceministro del Mineduc, indica que también debe asegurarse la demanda estudiantil en el lugar donde está la escuela normal, es decir, que haya interés de estudiantes por cursar la carrera. La intención es abrir por lo menos una en cada departamento y en todas las regiones lingüísticas del país.

En la lista hay ocho establecimientos localizados en el departamento de Guatemala que históricamente impartían la carrera de magisterio antes del 2012, cuando se sustituyó por el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación. Estos formarán a maestros en cinco especialidades.

Las nuevas normales que abrirían en el área metropolitana son:

Escuela Normal con Especialidades Belén, que abrirá las carreras de Magisterio de Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural y Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural

Escuela Nacional para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, anexa a la Escuela Normal con Especialidades Belén, que impartirá Magisterio de Educación Musical

Escuela Normal con Especialidades Rafael Aqueche, con las carreras de Magisterio de Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural y Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural

Escuela Nacional para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, anexa a la Escuela Normal con Especialidades Rafael Aqueche, que formará a estudiantes en Magisterio de Educación Musical

Escuela Normal Central de Educación Física, que impartirá Magisterio de Educación Física

Escuela Normal Central con Especialidad, que impartirá Magisterio de Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural y Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural

Escuela Normal con Especialidad Doctor Alfredo Ramírez, con las carreras de Magisterio de Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural y Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural

Escuela Normal con Especialidades Intercultural de Amatitlán, que formará a estudiantes en Magisterio de Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural y Magisterio de Educación Primaria Bilingüe Intercultural

Riesgo de reformas

Cabrera refiere que han sostenido un diálogo directo con directores y docentes para informar sobre lo que establece la ley, pues no se volverá a las escuelas normales públicas que funcionaban antes del 2012, sino que serán nuevos establecimientos que aprovecharán las instalaciones existentes. También se les involucró en la creación de la malla curricular para las nuevas carreras.

El registro del Mineduc reúne 103 escuelas normales; sin embargo, no todas han mostrado interés por adoptar la formación de maestros a nivel diversificado en el 2027, sino que prefieren ampliar su oferta de carreras o fortalecer las que ya tienen, mientras esperan alcanzar las condiciones para abrir la carrera en el 2028.

Las normales que fueron creadas para formar maestros y las que lo hicieron durante décadas debieron implementar, con el cierre del magisterio en el 2012, el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación y otras carreras para evitar el cierre de los establecimientos. El decreto 4-2026 plantea otro cambio al que muchas se resisten, principalmente en la provincia.

En la Comisión de Educación, representantes de escuelas normales han planteado enmiendas a la norma.

A criterio del viceministro, hacer cambios en la ley tiene que pasar por un proceso en el Congreso que llevaría tiempo, y el reto del Mineduc es avanzar para que la preinscripción de los estudiantes se lleve a cabo en la segunda quincena de octubre.

“Mientras la reforma no se haga, la ley está vigente y no podemos detenernos, porque incumpliríamos la ley, no tenemos la intención de hacerlo”. Francisco Cabrera, viceministro Técnico

Agregó que modificar el decreto sería un retroceso en la educación, pues este fue aprobado para mejorar la calidad en la formación de los maestros.

Hacer cualquier reforma cuando ya haya jóvenes inscritos en la carrera podría afectarles, pues uno de los cambios que los representantes de las normales proponen es aplazar la entrada en vigor de la ley para el 2028.

“Una vez que se abran inscripciones ya no hay vuelta atrás. Tenemos que sostener el espacio para los estudiantes”, anotó el viceministro.

Jornada ampliada

El decreto 4-2026 establece que la jornada de estudios en las normales con especialidades será de ocho horas y 210 días de clases al año.