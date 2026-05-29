Estas son las regiones de Guatemala donde se concentrarán las lluvias más fuertes este 30 y 31 de mayo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología pronostica lluvias durante los últimos días de mayo y el inicio de junio, asociadas a condiciones locales, paso de ondas del este e inestabilidad en ambos litorales, vinculada a sistemas de baja presión.

El pronosticador Jorge Chinchilla explica que continúa la inestabilidad en el océano Pacífico, lo cual promueve cielos nublados y lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde el sur hasta el centro del país.

Para este 29 de mayo, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en occidente, bocacosta, altiplano central y valles de oriente.

No obstante, en todo el país podrían desarrollarse precipitaciones abundantes durante la tarde y la noche.

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A su vez, el calor continuará en el norte, oriente y sur del país.

Las temperaturas máximas para Petén y oriente podrían variar entre 37 y 39 grados; para el sur, entre 35 y 37 grados, y para el área central, entre 27 y 29 grados.

Durante el 30 y 31 de mayo persistirán las lluvias en la tarde y la noche, mientras que durante el día permanecerá el ambiente cálido y húmedo.

La institución científica advierte que junio será el primer mes lluvioso del 2026 en Guatemala, por lo que recomienda precaución por los daños que podrían registrarse, como crecida de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, lahares y deterioro de la red vial.

Temperaturas máximas del fin de semana