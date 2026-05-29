Estas son las regiones de Guatemala donde se concentrarán las lluvias más fuertes este 30 y 31 de mayo

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Estas son las regiones de Guatemala donde se concentrarán las lluvias más fuertes este 30 y 31 de mayo

Las condiciones de inestabilidad atmosférica mantendrán las lluvias durante los últimos días de mayo. Conozca qué regiones podrían registrar los mayores acumulados y cuáles son los riesgos previstos por el Insivumeh.

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Lluvias en Guatemala 30 y 31 de mayo pronostico Insivumeh

Guatemala cerrará mayo con un escenario marcado por lluvias frecuentes y ambiente cálido. El Insivumeh alerta sobre precipitaciones abundantes en varias regiones y recomienda tomar precauciones ante posibles emergencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología pronostica lluvias durante los últimos días de mayo y el inicio de junio, asociadas a condiciones locales, paso de ondas del este e inestabilidad en ambos litorales, vinculada a sistemas de baja presión.

El pronosticador Jorge Chinchilla explica que continúa la inestabilidad en el océano Pacífico, lo cual promueve cielos nublados y lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde el sur hasta el centro del país.

Para este 29 de mayo, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en occidente, bocacosta, altiplano central y valles de oriente.

No obstante, en todo el país podrían desarrollarse precipitaciones abundantes durante la tarde y la noche.

EN ESTE MOMENTO

La autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, abrirá al público a partir del 14 de junio. Contará con 23 puentes y, según los desarrolladores del proyecto, a lo largo de la carretera se plantarán árboles de palo blanco y jacaranda. (Foto, Prensa Libre: archivo)

Xochi abrirá en junio: mapa del recorrido, tarifas y velocidad máxima permitida

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Grupo Pro Justicia protestan frente al edificio del Ministerio Pblico (MP) los inconformes piden que se respeten los resultados de las elecciones generales y que paren las persecuciones de parte del fiscal de la Feci Rafael Curruchiche. Los manifestantes declararon ante la prensa que permanecern toda la semana frente al edificio.

Organización vinculada al Colegio de Abogados de Nueva York proponen unidad en el MP para revisar casos de “criminalización”

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A su vez, el calor continuará en el norte, oriente y sur del país.

Las temperaturas máximas para Petén y oriente podrían variar entre 37 y 39 grados; para el sur, entre 35 y 37 grados, y para el área central, entre 27 y 29 grados.

Durante el 30 y 31 de mayo persistirán las lluvias en la tarde y la noche, mientras que durante el día permanecerá el ambiente cálido y húmedo.

La institución científica advierte que junio será el primer mes lluvioso del 2026 en Guatemala, por lo que recomienda precaución por los daños que podrían registrarse, como crecida de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra, lahares y deterioro de la red vial.

Temperaturas máximas del fin de semana

  • Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C
  • Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 30 °C
  • Región del Pacífico: entre 33 °C y 35 °C
  • Petén: entre 36 °C y 38 °C
  • Alta Verapaz: entre 26 °C y 34 °C
  • Región del Caribe: entre 32 °C y 34 °C
  • Región de la cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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