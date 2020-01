Evite largas filas para solicitar carencia de antecedentes penales, pídala digital

Decenas de usuarios hacen fila en la sede del OJ de la zona 9 para solicitar carencia de antecedentes penales. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Este viernes 3 de enero se incrementó el número de guatemaltecos que se presentaron a las sedes del Organismo Judicial y de la Policía Nacional Civil, ubicadas en la zona 9 capitalina, con el objetivo de tramitar su constancia de carencia de antecedentes penales y policiales.

Lea también Funcionarios renuevan finiquito para tomar posesión Dulce Rivera 3 de enero de 2020 a las 02:38h

Las fiestas de fin de año concluyeron y a partir de ahora cientos de guatemaltecos salen en busca de un empleo formal o para actualizar la información en la empresa en la que laboran, para los cual necesitan presentar las boletas de carencia de ambos antecedentes.

Mynor Ispanco llegó temprano a realizar la fila a la Unidad de Antecedentes Penales ubicada en la 6a. avenida “A” 9-23 de la zona 9, para obtener la referida constancia, pues busca una oportunidad laboral, aunque le preocupa su edad, ya que tiene 46 años y asegura que esta es una limitante para algunos empleadores.

“Tengo un mes de que no tengo trabajo, entonces ahorita estoy sacando mis antecedentes penales y policiacos para ver qué sale, yo trabajé 15 años de bodeguero, entonces ahorita a ver que dice Dios”, expresó Ispanco.

En la 8a. calle 6-55, de la misma zona, en las filas en busca de la boleta de carencia de antecedentes policiales se podían observar a jóvenes y adultos, incluso padres y madres de familia con sus hijos, como Nineth Reyes, una madre de 26 años, quien no tuvo otra alternativa que hacer la larga cola con su bebé de 13 meses en brazos.

“Dos años llevo buscando trabajo, he trabajado de secretaria y soy bachiller en computación. Él es mi único hijo y pues mi mamá está trabajando y me lo tuve que traer porque no tuve con quién dejarlo. es muy complicado porque como vemos no hay mucho trabajo en este país”, manifestó la joven.

Algunos usuarios comentaron que llegaron a ambas oficinas desde las cinco de la mañana para concluir sus trámites temprano y asegurarse de regresar a sus labores con sus documentos.

Para agilizar los trámites, el Organismo Judicial publicó este viernes, en el Diario de Centro América, el acuerdo 58-2019 en el que se autoriza la emisión de una “Ficha de Antecedentes Penales Electrónica”.

Con este nuevo acuerdo no solo se podrá obtener los antecedentes penales por la vía electrónica, implementada desde el 28 de agosto de 2018, sino también se podrá descargar la ficha técnica, algo que anteriormente solo se podía hacer de manera personal. En ese documento, si una persona ya fue detenida, aparecen las fechas y los delitos que cometió, para buscar asesoría jurídica y si estos ya fueron resueltos pueda tramitar su cancelación.

Luego de observar la afluencia de más de 14 mil personas que acudieron por su constancia de carencia de Antecedentes Penales el jueves 2 de enero a la sede central y en los departamentos, Mario Siekavizza, vocero del OJ, hizo un recordatorio a la población de que se pueden solicitar por medio de la página del OJ que puede hallar aquí.

Ese mismo día ingresaron cinco mil 528 solicitudes digitales de carencias de antecedentes penales, las cuales se entregaron el mismo día en formato electrónico.

Para solicitar la carencia o los antecedentes penales no es indispensable contar con correo electrónico, ya que se puede pedir sin un registro y en la página se asignará un código. En el siguiente video puede ver una guía para llenar su solicitud en línea.

Contenido relacionado

Quince horas de trabajo: Bomberos sofocan incendio en basurero clandestino en Tierra Nueva 1

Tribunal formaliza prisión preventiva a presunto narcotraficante solicitado por EE. UU.

Estos son los tres diputados que dirigirán el Congreso el 14 de enero, por unos instantes