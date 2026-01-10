Feria de Esquipulitas: colonia Mariscal se llena de vida con comida, risas y música popular

Entre aromas dulces, risas y música popular, la colonia Mariscal vuelve a llenarse de vida con la tradicional Feria de Esquipulitas, que del 10 al 18 de enero reúne a vecinos y visitantes en torno a una celebración donde la fe y la cultura caminan juntas.

El corazón de la fiesta es la Parroquia de Esquipulitas, en la zona 11 de Guatemala, hasta donde llegan familias completas movidas por la devoción al Cristo Negro de Esquipulas, una imagen profundamente arraigada en la espiritualidad popular guatemalteca.

Alrededor del templo, la fe se transforma en encuentro comunitario y da paso a expresiones culturales que, con el paso de los años, se han vuelto parte esencial de la identidad del barrio.

Mientras algunos ingresan al templo para elevar oraciones y agradecimientos, afuera la feria ofrece un ambiente alegre y familiar. Algunos de los vendedores recuerdan que tienen más de 45 años de instalarse en este sector.

Elotes locos, tacos, churros, molletes, buñuelos y dulces típicos se mezclan con juegos tradicionales como la lotería, el tiro al blanco y los cincos, creando un recorrido lleno de sabores, colores y recuerdos.

En la colonia Mariscal varios guatemaltecos se han hecho presentes en la popular Feria de Esquipulitas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Municipalidad de Guatemala destacó que alrededor del templo no solo se fortaleció la vida religiosa, sino también la convivencia social y cultural, dando origen a celebraciones que hoy forman parte de la memoria colectiva de la colonia Mariscal.

Comida típica y música popular estarán presentes en la colonia Mariscal, zona 11 de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Feria de Esquipulitas sigue siendo un espacio donde la devoción al Cristo Negro une generaciones y mantiene viva una tradición que, cada enero, renueva la alegría del barrio, donde incluso aquellos que tienen años de vivir fuera del país aprovechan para llevar recuerdos y compartir un poco de aquello que rememoran con alegría.

Los horarios serán de 10 a 22 horas, mientras que el 14 y 15 de enero se extenderán hasta la medianoche. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los horarios serán de 10 a 22 horas, mientras que el 14 y 15 de enero se extenderán hasta la medianoche.

Lea también: Feria de Esquipulitas 2026: antojitos, juegos y tradición llegan a la zona 11