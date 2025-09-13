Ferry colapsa en Sayaxché: Video muestra cómo fueron sacados vehículos y mercadería del río La Pasión

Un ferry que opera sobre el río La Pasión, en Sayaxché, Petén, se hundió parcialmente el viernes 12 de septiembre, al no soportar el peso de un tráiler cargado que intentaba cruzar.

En redes sociales circulan videos en los que se observa cómo los vehículos que viajaban en el ferry quedaron sumergidos en el río.

Ante la falta de un puente, el ferry es uno de los principales medios para cruzar el río La Pasión, por donde diariamente transitan transporte de carga, microbuses y vehículos particulares, entre otros.

La Municipalidad de Sayaxché publicó un video en el que el alcalde, Eduardo Ayala, explicó cómo retiraron los vehículos del río. Indicó que fueron extraídos una rastra y un vehículo del Ejército, para lo cual utilizaron retroexcavadoras.

Según Ayala, los vehículos no resultaron dañados. También detalló que descargaron la rastra, que transportaba más de mil quintales de mercadería, para poder movilizarla.

Resaltó que no se reportaron daños personales y calificó el hecho como un accidente.

Para ver más: Video: Lancha naufraga en lago de Atitlán y logran salvar a los pasajeros

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.