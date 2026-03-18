Frente frío en Guatemala: Insivumeh informa de abundante nubosidad y posibles lluvias

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Frente frío en Guatemala: Insivumeh informa de abundante nubosidad y posibles lluvias

El Insivumeh informó cuáles podrían ser las temperaturas mínimas en occidente por influencia de un frente frío en Guatemala.

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FRÍO EN GUATEMALA. FOTO INSIVUMEH

Clima frío en Guatemala entre el 17 y 19 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: compartida por el Insivumeh)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que mantiene la vigilancia por el acercamiento del frente frío número 14 de la temporada, que incidirá en el clima de Guatemala entre el 17 y 19 de marzo.

Explicó que el fenómeno meteorológico se localiza sobre territorio mexicano, mientras en Guatemala ya se observa abundante nubosidad desde las regiones del norte hasta el centro del país.

Para las próximas horas se prevé la persistencia de lluvias en sectores del norte, con mayor incidencia en la Franja Transversal del Norte, donde ya se registran precipitaciones moderadas.

En el resto del país podrían registrarse nublados parciales o totales, así como un descenso de las temperaturas máximas diurnas asociado a este fenómeno.

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Ante estas condiciones, el Insivumeh recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente por la posibilidad de lluvias moderadas, inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, indicó este 18 de marzo que continúa la influencia de alta presión asociada al paso del frente frío.

Añadió que se prevé ambiente fresco en regiones del norte del país. Además, por el paso del frente frío, continuará el descenso de las temperaturas, principalmente en occidente, donde las mínimas podrían oscilar entre 2°C y 4°C en los sectores más elevados.

Para leer más: Frente frío deja paisajes congelados, escarcha y temperaturas extremas: estas son las imágenes que lo evidencian

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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