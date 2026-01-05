Frío, niebla y posibles lloviznas marcarán el clima en Guatemala del 5 al 9 de enero 

Frío, niebla y posibles lloviznas marcarán el clima en Guatemala del 5 al 9 de enero 

El frío continuará durante la noche y la madrugada en Guatemala, según informó el Insivumeh.

FRÍO EN GUATEMALA

Guatemala inicia el 2026 con clima frío. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Según el pronóstico del Insivumeh, el clima en Guatemala del lunes 5 al viernes 9 de enero será de bajas temperaturas.


Se espera frío durante la noche y la madrugada, especialmente en los altiplanos central y occidental. En esas regiones habrá niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y de la noche, y estará soleado durante el día.

Para esta semana, las lluvias disminuirán en las regiones norte y caribe.

Mientras tanto, para el fin de semana se monitorea el acercamiento de un frente frío moderado, el cual incrementará la nubosidad y la posibilidad de lluvias desde el norte hasta el centro del país.

Las condiciones meteorológicas actuales favorecen la presencia de heladas en los altiplanos central y occidental.

El Insivumeh recomienda a la población protegerse del frío en horas nocturnas y de madrugada.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado con intervalos de poca nubosidad y condiciones soleadas durante el día.

Para leer más: 5 consejos para evitar enfermedades en época de frío en Guatemala

En las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido y aumento de nubosidad durante la tarde y noche. Habrá viento del sur y suroeste, de ligero a moderado, y viento del norte, ligero, en la costa de Jutiapa.

La región norte presentará niebla matutina, cielo parcialmente nublado con poca nubosidad y condiciones soleadas durante el día. Además, existe la posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas por la tarde y noche.


En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevé niebla por la mañana y noche, cielo parcialmente nublado y baja nubosidad, así como lloviznas o lluvias dispersas por la tarde y noche. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

En la región del Motagua y valles del oriente también habrá niebla matutina, cielo parcialmente nublado con escasa nubosidad, ambiente cálido y húmedo. En zonas montañosas podría incrementarse la nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas dispersas. Se prevé viento del nordeste, de ligero a moderado.

