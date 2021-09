Gremial de Restaurantes se opone a la ley seca y dice que todos sus colaboradores están vacunados

El presidente de la Gremial, Abraham Az, confirmó que, en la actualidad los más de 7 mil colaboradores de restaurantes a escala nacional ya cuentan con el esquema completo de vacunación y que solo el 0.05 por cierto de ellos se ha contagiado de covid-19, por lo que considera que ese tipo de comercio no es un foco de contagios y hace un llamado a las autoridades para que reconsideren la medida.

Representantes de la Gremial de Restaurantes de Guatemala Apoya mostraron este viernes 10 de septiembre su inconformidad a la ley seca, establecida por las autoridades para prevenir contagios de coronavirus, pues aseguran que no hay evidencia de que con esa medida se contenga la pandemia.

Agregó que la vacunación del personal se logró gracias a las gestiones de los empresarios junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

De acuerdo con Nidia Campos, también integrante de la Gremial, refirió que, debido a las restricciones más de 25 mil empleos debieron ser suprimidos en 18 meses de pandemia.

Agregó que no hay evidencia científica que demuestre que la ley seca reduce el índice de contagios y que las medidas les ha representado 35 % de pérdidas para la industria.

“La ley seca es inconstitucional, ya que no hay estadísticas de que a través de esta se den contagios masivos. Los empresarios han perdido más del 35 % en más de 18 meses y eso no ha evitado que los contagios continúen, entonces no es la solución más idónea”, dijo Campos.

Además, dijo que la ley seca debería ser enfocada en todos aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas de seguridad, principalmente los que operan de manera ilegal.

Medidas

Se supo que algunos restaurantes de Mazatenango optaron por exigir el esquema completo de vacunación a sus clientes, a lo que la Gremial dijo que no tenía información clara al respecto, pero que son respetuosos de las medidas que sus agremiados tomen.

Además, señaló que algunos comercios incentivan la vacunación de sus clientes con algún tipo de reconocimiento, pero que eso también es una decisión que toma cada empresa.

Actualmente en Guatemala hay ley seca de las 21 horas a las 4.00 horas del siguiente día.

Casos

Guatemala reportó 62 muertes y 4 mil 800 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La cartera sanitaria indicó en su informe diario de situación de la pandemia que esos decesos reportados son de fechas anteriores y que se realizaron 17 mil 973 hisopados.

Desde que comenzó la pandemia en Guatemala, el 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud ha contabilizado 505 mil 640 contagios; además, han sido registrados en el sistema sanitario 12 mil 606 fallecimientos.

Con información de La Red