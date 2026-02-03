Grupo AG, Prensa Libre y la CGC conmemoran el terremoto de 1976 y promueven la construcción segura en Guatemala

A 50 años del devastador terremoto del 4 de febrero de 1976, Grupo AG, Prensa Libre y la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) organizaron un acto conmemorativo para honrar a las víctimas, reflexionar sobre las lecciones aprendidas y reafirmar el compromiso con un país más seguro y preparado ante desastres naturales.

El evento, realizado en el Museo Miraflores, incluyó la presentación artística Réplicas de Memoria, a cargo del artista guatemalteco Jorge Chavarría, quien empleó la técnica fotográfica cianotipia para revelar imágenes monocromáticas en azul Prusia, sobre placas de Acero AG. Las fotografías, parte del archivo histórico de Prensa Libre, fueron cedidas por este medio como un homenaje visual a ese momento que marcó la historia reciente del país.

“En Prensa Libre nos llena de orgullo mostrar algunas fotografías de nuestro legado como guatemaltecos y, sobre todo, en función de nuestro compromiso de informar y acompañar a Guatemala a lo largo de la historia”, expresó Christian Blank, CEO de Prensa Libre0

Carlos Fuentes, director comercial de Grupo AG, subrayó la importancia de elevar los estándares técnicos y normativos en el sector construcción. “Nuestro compromiso con Guatemala se expresa en la convicción de que la calidad no es negociable, que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida y que cada decisión constructiva tiene un impacto directo en mejorar vidas y transformar nuestra sociedad”, afirmó.

Lecciones sísmicas y avances técnicos

El sismo de 1976, de magnitud 7.5 en la escala de Richter, dejó múltiples enseñanzas. Desde entonces, la seguridad estructural, la calidad de las edificaciones y la consciencia sísmica se han convertido en temas prioritarios para el país, señala un comunicado referente al evento.

Luis Castellanos, presidente de la CGC, señaló que “la seguridad estructural, las normas, la calidad y la consciencia sísmica pasaron a ocupar un lugar central, porque se entendió que construir muy bien no solo es un asunto de eficiencia, sino también de familias y comunidades”.

Durante el último año, Guatemala ha dado pasos importantes en la actualización y aprobación de normas técnicas para productos de acero, alineadas con estándares internacionales y con las condiciones propias del país. Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre autoridades, organismos técnicos, la industria y los gremios.

Grupo AG, por su parte, ha asumido un rol activo en la prevención, compartiendo conocimiento, promoviendo buenas prácticas y ofreciendo soluciones enfocadas en reducir riesgos y proteger vidas.

Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia, destacó que desde el Ministerio de Economía trabajan para que Guatemala crezca con inversión, empleo y oportunidades, pero subrayó que “ese crecimiento solo vale la pena si es sostenible, sostenido en la confianza y en decisiones responsables”.

Arte y memoria

En la presentación artística titulada Réplicas de Memoria, a cargo del artista guatemalteco Jorge Chavarría, se utilizó la técnica fotográfica cianotipia, que crea imágenes monocromáticas en azul Prusia. Las piezas fueron reveladas sobre láminas de acero.

“La idea fue recopilar memorias utilizando el archivo fotográfico de Prensa Libre, para traer de vuelta esos eventos y generar conciencia sobre lo serio que fue lo ocurrido, y sobre las acciones que debimos —y debemos— tomar frente a este tipo de desastres”, explicó Chavarría.

Añadió que la cianotipia fue elegida por su simbolismo: “además del color azul, que remite a nuestra bandera, históricamente se usaba para reproducir planos arquitectónicos, por lo que me pareció ideal para reconstruir visualmente la memoria del país”.

El proceso técnico, completamente artesanal, consistió en aplicar manualmente una emulsión fotosensible sobre acero pulido, sobre el cual se colocaron negativos del archivo y se expusieron a una fuente de luz intensa. “Aunque la química es sencilla, lograr imágenes de calidad requiere tiempo y precisión”, detalló el artista.

El proceso de creación de las obras inició con la preparación de láminas de acero, que fueron pulidas a mano para generar textura y luego selladas con barniz para protegerlas de la humedad. Sobre estas se aplicó una capa de gelatina, tratada químicamente para endurecerla y permitir la adhesión de la emulsión fotosensible. Esta última, compuesta por sales de hierro, fue aplicada a pincel, dejando visibles los trazos manuales.

Las imágenes se formaron al colocar negativos fotográficos sobre el soporte sensibilizado y exponerlo durante media hora a una fuente de luz intensa. El revelado incluyó baños en agua y ácido cítrico, y el proceso concluyó con una nueva capa de barniz que fija la imagen de forma permanente.

Algunas de las piezas que más lo marcaron fueron las de una niña recibiendo comida, que le recordó a su madre, y la de dos niños jugando sobre una grieta: “representan esperanza y el mensaje de que la vida continúa”.

Exposición abierta al público

La exposición Réplicas de Memoria estará abierta al público del 4 de febrero al 1 de marzo en el Museo Miraflores. Grupo AG, Prensa Libre y la CGC invitan a la población a visitar esta muestra histórica y reflexiva, que rinde homenaje a las víctimas y sobrevivientes del terremoto más fuerte que ha enfrentado Guatemala en su historia reciente.