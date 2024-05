El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer ayer que la propagación de la enfermedad del dengue se “disparó” este año. Según los registros al 11 de mayo se reportan 18 mil 256 casos, el cual superó en 5.7 veces el número reportado en la misma semana, pero del 2023, cuando se registraban en tres mil 184 personas con dicha enfermedad.

El dato refleja que actualmente unas 180 personas resultan diagnosticadas, ya que hasta el pasado 4 de mayo, el número de casos totales era de 17 mil 002 casos.

Consultada la cartera de Salud acerca de qué departamentos les causan mayor preocupación, indicó que en la actualidad, Jutiapa, Zacapa y Santa Rosa son los que están con el mayor número de casos, pero que en el tablero se observa que hay más de 12 departamentos con casos reportados.

Según la información del ministerio, 12 son las direcciones departamentales que sobrepasan la tasa de incidencia nacional, aunque hay casos en más departamentos.





En tanto, por número de casos están, estas son los que presentan cifras más altas:

Jutiapa con 2,553

Quetzaltenango con 1 mil 760

Santa Rosa con 1,490

Escuintla con 1,250

Zacapa con 1,005

Suchitepéquez con 751

Guatemala un total 2,148 (suma de los totales de las cuatro direcciones del departamento).

A parte de los ya mencionados, entre los que tienen tasas más altas de contagio también están El Progreso, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Jalapa, Escuintla, el área norte de Petén, Chiquimula y Suchitepéquez.



En otras estadísticas refiere que el 51% son niños de menos de 15 años. En tanto respecto a la gravedad, el 82% corresponde a dengue sin signos de alarma y el 18% sí presenta dengue con signos de alarma, de este donde hay mayor incidencia es en Zacapa, Jutiapa y Suchitepéquez.

¿Por qué hay más casos de dengue?

Al respecto Óscar Cordón, ministro de Salud Pública, aseguró que una de las principales razones que produce cambios en ese comportamiento es la situación climática reflejada en las altas temperaturas, no solo en Guatemala sino en todo el continente.



El cambio de temperatura hace que el zancudo pueda volar a distancias más altas que antes, ya que se veía que era poco común que pudiera sobrepasar los 800 metros, y ahora algunos pasan los dos mil metros.



Este comportamiento “de entrada establece un desafío porque el número de comunidades que tiene entre una elevación baja y una elevación son mucho más”.



El segundo aspecto es que el calor propicia que la reproducción de la larva del zancudo sea más rápida, provocando que los huevecillos eclosionen también más rápido. Antes en un criadero evolucionaba a zancudo adulto en seis o siete días, pero en la actualidad es en tres o cuatro días.

Aparte del panorama que ya se presenta, al momento en que empiece la lluvia hay preocupación hacia varios departamentos ya que se tendrá una mezcla en donde aún hay “cacharros” o cualquier recipiente donde se estanque el agua por lo que la posibilidad de que se tengan criaderos va a ser en muchos lugares, añadió el funcionario.

Se debe tomar en cuenta cuatro aspectos

La población debe tener en cuenta que para que el zancudo se produzca necesita tener agua, por lo que todos los recipientes que hay afuera de casas, escuela, mercados, comedores, se debe verificar que no haya encharcada o estancada.



El segundo aspecto, es cuando se guarda o reserva agua para su uso dentro de casas, escuelas y otros lugares se deben asegurar que esté tapada. Esto incluye las pilas y otros recipientes.



El tercer punto es que en el caso de los niños pequeños de preferencia se debe usar mosquiteros para evitar piquetes por las noches.



Donde hay mayor número de casos se seguirá en coordinación con los gobiernos municipales, los cuales tienen un rol muy importante en esta epidemia, ya que se debe controlar el saneamiento. Por ejemplo el ministerio de Salud tiene insecticida, pero se debe coordinará con autoridades locales, iglesias, grupos organizados de la comunidad, son vitales para garantizar que el área se mantenga limpia.

Además, garantizar que cuando empiezan los síntomas de dengue grave, los pacientes puedan ser referidos a los hospitales y centros de salud de la manera más pronta posible.



Recomienda mantener la alerta, ya que se pudiera tener la percepción de que el calor o temperaturas ya están bajando ya se resolvió el problema, por el tema que mencionaba de la llegada del invierno, por lo que se debe seguir limpiando los lugares y recipientes para evitar criaderos.



El comportamiento en Centroamérica y Suramérica también refleja que el número de casos es más alto que en el 2023, y se debe estar conscientes que vienen migrantes no solo de América, y puede darse el caso de pacientes que tengan dengue de variables de otros países, y el organismo de las personas reaccionan de forma más violenta cuando se hay presencia de virus, bacterias u hongos que no son originarios de la región.



Anaité Sánchez, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, del Ministerio de Salud, explicó recientemente a Prensa Libre que los lugares que registran altas temperaturas que son propicias para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de la enfermedad.



Expuso que años atrás en Guatemala, Sacatepéquez, Sololá y Quiché los casos que se reportaban eran mínimos, sin embargo, las altas temperaturas que actualmente se registran hacen que el zancudo migre a esos lugares y lleven el virus.



“A menor temperatura el zancudo no sobrevive, y en lugares que registran menos de 20 grados le cuesta volar, no va a querer mantener en ese clima. Le gustan las regiones tropicales”, dice, es por ello, que en Totonicapán no es usual que haya casos de dengue, los que se han reportado son de personas que se han infectaron en otros lugares, no son autóctonos.