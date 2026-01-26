Comunitario

Guatemala estará entre los países más afectados por calor extremo en 2050, según Oxford

Guatemala está en la lista de países más vulnerables al aumento de temperaturas extremas, según un estudio global de la Universidad de Oxford.

Un estudio publicado por la Universidad de Oxford señala que cerca de 3 mil 800 millones de personas vivirán con calor extremo para el 2050 si el mundo alcanza los 2 grados de calentamiento global. Guatemala aparece entre los países más afectados en Centroamérica.

La investigación, publicada en la revista Nature Sustainability, advierte que el 41% de la población mundial enfrentará condiciones extremas, en comparación con el 23% registrado en el 2010. Las naciones más golpeadas estarán cerca del Ecuador y en zonas subtropicales.

Guatemala, en la lista crítica

Entre los 20 países con mayores cambios proyectados en "grados día de refrigeración" (GRD), que miden la demanda energética por calor, se incluye a Honduras, Guatemala y Nicaragua, junto a naciones en África, Sudamérica y el Sudeste Asiático.

Estos cambios representan una mayor presión para el desarrollo económico, la salud y la agricultura, según detalla el investigador español Jesús Lizana, autor principal del estudio y miembro del Zero Institute de Oxford.

Datos clave del estudio

Población afectada por calor extremo en 2050 : 41%.

: 41%. Incremento de días calurosos : hasta 230% en países fríos como Irlanda .

: hasta 230% en países fríos como . Aumento anticipado de la demanda energética : antes de alcanzar los 1.5 °C de calentamiento.

: antes de alcanzar los 1.5 °C de calentamiento. Necesidad de adaptación urgente: especialmente en viviendas, infraestructura y sistemas de salud.

Países más afectados en América Latina

Sudamérica : Brasil, Venezuela, Paraguay.

: Centroamérica: Honduras, Guatemala, Nicaragua.

Otro estudio confirma tendencia en Guatemala

De forma independiente, un informe publicado por la Atribución Meteorológica Mundial (WWA), junto al Centro Climático de la Cruz Roja y otras entidades, reveló que Guatemala tuvo 122 días de calor extremo entre mayo del 2024 y mayo del 2025, y que 95 de esos días fueron provocados directamente por el cambio climático.

Este estudio —presentado en el marco del Día de Acción contra el Calor, el 2 de junio del 2025— encontró que Guatemala mostró la anomalía térmica más alta en América durante ese periodo, con un aumento promedio de 1.1 °C respecto a los valores normales de los últimos 30 años.

Efectos ya visibles en el país

Primer lugar de Centroamérica en días de calor extremo.

Aumento acelerado en zonas montañosas.

Impacto agrícola: cultivos con estrés térmico y menor rendimiento.

Mayor riesgo de incendios forestales en regiones húmedas.

Alex Guerra, del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, explicó que el patrón de calentamiento en Guatemala es más pronunciado que en otros países de la región y coincide con hallazgos locales anteriores.https://www.youtube.com/watch?v=e66-tPyqXGQ

