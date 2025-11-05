Guatemala recupera fragmentos de cerámica prehispánica y piezas de indumentaria tradicional de danzas

Autoridades informaron que Guatemala recuperó 61 bienes del patrimonio cultural que se encontraban en Guanajuato, México.

Caja plástica que contiene algunos de los bienes recuperados en México. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Cultura y Deportes)

Guatemala recuperó 61 bienes del patrimonio cultural que estaban en Guanajuato, México, informaron este miércoles 5 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deportes.

Las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por una ciudadana guatemalteca residente en México, y su retorno fue posible el 4 de noviembre, tras el trabajo conjunto entre ambas instituciones y con la asistencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y autoridades de ese país.

Además, la repatriación se efectuó con el apoyo de una aerolínea.

Según la información, entre las piezas recuperadas destaca un cántaro tipo Chinautla, con decoración zoomorfa, considerado de gran valor patrimonial por su singularidad.

El conjunto recuperado incluye, además, fragmentos de cerámica prehispánica y 32 piezas de indumentaria tradicional de danzas guatemaltecas.

Los bienes permanecerán en resguardo temporal en el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, para su proceso de climatización y registro, antes de ser trasladados a un museo nacional, según la información.

El Ministerio de Cultura y Deportes compartió imágenes de la llegada de los bienes a Guatemala.

