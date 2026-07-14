Guatemala registra 13 muertes y más de 33 mil personas afectadas por las lluvias de 2026

En la temporada de lluvias del 2026, las lluvias ya han cobrado la vida de 13 personas en Guatemala, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que añadió que una persona está desaparecida y 906 emergencias han sido atendidas en todo el país.

Según la información, las víctimas han fallecido en hechos relacionados con tormentas eléctricas, crecidas de ríos, deslizamientos y caída de árboles.

Los departamentos con más muertes son Alta Verapaz, con cuatro; Sololá, con dos; y Totonicapán, Santa Rosa, Izabal, Guatemala y Escuintla, con una o dos víctimas cada uno.

Entre los casos más recientes figura el de una persona que murió el pasado 13 de julio en Cuyuta, Masagua, Escuintla, tras la caída de un árbol. También figura la muerte de tres personas arrastradas por un río en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

De acuerdo con la información de la Conred, en el 2026 suman 33 mil 52 personas afectadas, casi 14 mil evacuadas, más de mil albergadas y 6 mil 494 viviendas con daños moderados.

Alta Verapaz continúa siendo el departamento con más emergencias reportadas, con 279 incidentes durante la temporada de lluvias.

Para leer más: “Es bastante complicado”: albergados temen volver a sus viviendas tras las inundaciones en Fray Bartolomé de las Casas

Fallecidos

Datos de los incidentes en los que han fallecido personas

2 de junio del 2026

Dos personas fallecieron en el caserío Pasac, aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango, Totonicapán. Causa: tormenta eléctrica.

tormenta eléctrica. Una menor de edad murió en el caserío San José Las Flores, Senahú, Alta Verapaz. Causa: fue arrastrada por un río.

6 de junio del 2026

Dos personas perdieron la vida en el cantón Tecuaco, Casillas, Santa Rosa. Causa: fueron arrastradas por un río.

10 de junio del 2026

Un menor murió en el caserío Paculam, aldea Guineales, Nahualá, Sololá. Causa: deslizamiento.

12 de junio del 2026

Una persona falleció en la colonia Santa Bárbara, Morales, Izabal. Causa: caída de árbol.

22 de junio del 2026

Una persona murió en la colonia Santa Elena II, zona 18 de Guatemala. Causa: fue arrastrada por una corriente de agua en una cuneta.

fue arrastrada por una corriente de agua en una cuneta. Una persona perdió la vida en el caserío Chobé, Santa Lucía Utatlán, Sololá. Causa: fue arrastrada por un río.

8 de julio del 2026

Tres personas murieron en la aldea Chimoxan, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Causa: fueron arrastradas por un río.

13 de julio del 2026

Una persona murió en Cuyuta, Masagua, Escuintla. Causa: caída de árbol.

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