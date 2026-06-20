Guatemala registra 539 emergencias por lluvia: estos son los departamentos más afectados

Aunque Guatemala no ha reportado fuerte lluvias como años anteriores, los cuerpos den socorro documentan distintas emergencias, principalmente en el interior de la república.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) documenta 539 emergencias a nivel nacional (hasta el 20 de junio) dejando afectadas a 2 mil 158 personas.

Entre las emergencias detallan desde caídas de árboles, con 129 casos, hasta infraestructura pública dañada con 190 reportes, según detalla en un informe la Conred.

Las lluvias han hecho que 101 personas tengan la necesidad de abandonar sus viviendas para buscar protección en alberges, mientras que más de 3 mil han tenido que ser evacuadas como medidas de prevención.

Pese a que las lluvias no han sido tan intensas como otros años, el reporte da cuenta de siete personas fallecidas, tres heridas y cinco hospitalizados debido a emergencias ocasionadas por el clima.

Las viviendas con daños leves ascienden a 187; las que tienen daño moderado son 1 mil 614; 80 más tienen daño severo; y 156 se encuentran en situación considerada de riesgo. También se reportan 190 carreteras, seis puentes y 13 centros educativos con daños.

Según la Conred, estas son las emergencias confirmadas.

Listado de Emergencias Confirmadas

Caída de árbol: 129

129 Inundación: 126

126 Fuertes vientos: 78

78 Deslizamiento: 64

64 Flujo de lodo: 32

32 Derrumbe: 31

31 Socavamiento: 25

25 Colapso estructural: 17

17 Hundimiento: 10

10 Caída de rocas: 8

8 Contaminación ambiental: 3

3 Arrastrados por río: 3

3 Grietas en suelo: 3

3 Oleaje alto: 3

3 Mar de fondo: 2

2 Lahar: 2

2 Tormenta eléctrica: 1

1 Accidente vial: 1

1 Grietas estructurales: 1

Departamentos y el número de emergencias, según Conred: