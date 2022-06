Guatemala tiene que dejar de depender de combustibles fósiles: ministro de Ambiente

¿Cuál va a ser el objetivo general de este plan de descarbonización?

Al final del proceso, el objetivo es que el país deje de depender de combustibles fósiles. Durante el tiempo que nos planteamos que pueden ser 20 o 25 años nosotros tenemos que proponer alternativas a la sociedad, por ejemplo, de energía solar, energía eólica o geotérmica y por qué no, energía hidráulica. Si nos apegamos al término descarbonización es dejar de emitir gases de efecto invernadero y eso implica dejar de quemar combustibles fósiles y tenemos que llegar a eso, lo que implica que muchos pilares de la producción nacional tendrán que migrar a eso.

¿Cómo está el país en cuanto a la dependencia de los combustibles fósiles?

No tenemos datos exactos de qué porcentaje dependemos porque tenemos una matriz mixta. Tenemos algunos proyectos eólicos y de energía solar, pero no es la mayoría. Estamos viviendo una cruda realidad ambiental y económica con los altísimos precios de los combustibles por el conflicto que ocurre en el otro lado del mundo. Si Guatemala no dependiera tanto de los combustibles fósiles en los precios de la canasta básica se viera reflejado.

¿Cuál es la meta de reducción de las emisiones?

Como todo proceso, no puede darse abruptamente. Necesitamos el consenso con la sociedad. Por ejemplo, con la iniciativa de ley de aguas buscamos que Guatemala cuenta con una normativa que regule este recurso, hemos pasado décadas y más de 30 iniciativas de ley, pero no se ha logrado. Esto porque se han hecho esfuerzos sin consensuar y ahí buscamos que la instancia del Consejo Nacional del Cambio Climático salgamos con una propuesta ya consensuada para un proceso de descarbonización y está bien si nos ponemos metas a 20 o 25 años porque ya tendremos una ruta.

¿Cómo avanza el trabajo de la mesa que discute la iniciativa de ley de aguas?

El escenario es el mismo, tenemos la misma representación del Consejo Nacional de Cambio Climático y dialogamos con todos los sectores para que Guatemala tenga esa ley tan importante para la protección del agua.

¿Por qué no se aprueba una ley después de tantos años?

Creo que ha sido por falta de consensos. Somos un país de mucha riqueza natural y esto implica que hay muchos sectores que producen y que tienen un medio de vida… pero hasta que no tengamos un consenso no vamos a lograr pasar una ley de aguas ni un plan nacional de descarbonización.

¿Ha sido falta de consensos o los intereses, muchos de ellos económicos, que se mueven alrededor de este recurso?

No siempre. Definitivamente el interés prevalece en algunos casos, pero no en este, creo que ha sido por la falta de consensos. Se tiene que normar el uso apropiado del agua, su distribución y forma de protegerla para garantizar que tendremos este recurso y que será de buena calidad.

¿Cree que estará lista la iniciativa antes de que termine su gestión?

Nos estamos exigiendo a nosotros mismos para lograrlo, creemos que es factible, aunque dependerá de los consensos que se alcancen en la mesa.

¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para reducir las emisiones de carbono?

Después de lograr consensos, esta mesa tiene que salir con propuestas concretas hacia el Congreso, en el caso de leyes, y de políticas, en el caso del Ejecutivo. Además, el Ministerio de Ambiente entregó hace poco en San Juan Comalapa, Chimaltenango, los primeros tuc tuc —mototaxis— eléctricos de Guatemala, tenemos que llegar a consensos con los sectores que utilizan vehículos para que sean eléctricos que relativamente no varían mucho en su costo y hacen una gran diferencia por el medioambiente.

Un factor importante que propicia las emisiones de carbono es la deforestación y cada año se siguen perdiendo miles de hectáreas de bosque ¿Qué opina de eso?

Es innegable que cada vez tenemos menos bosques y eso lo debemos tomar en cuenta —pero— el primer logro importante es que Guatemala es líder mundial en el modelo de protección de bosques bajo el modelo de concesiones forestales, nosotros hemos apoyado este modelo y más de medio millón de hectáreas se han conservado. El actual gobierno ha concesionado más de 250 mil hectáreas es un logro que se ha alcanzado optimizando los pocos recursos que tiene el Ministerio de Ambiente.

Tiene que haber un cambio profundo. Hasta que no estemos dispuestos a hacer nuestra parte el país no va a cambiar, tenemos que dejar de lado intereses personales. Por ejemplo, la basura que llega al río Motagua la lanzó un mal guatemalteco. Tristemente hemos visto rótulos en algunos municipios que dicen ‘no sea coche, no tire la basura en la calle, tírela en el río’, esto lo tenemos que cambiar.

Esa basura también es responsabilidad de las corporaciones municipales que no la tratan

Estamos trabajando en eso, recientemente cubrimos los 340 municipios para socializar el acuerdo 164-2021, el Reglamento para la disposición de desechos sólidos, que busca colocar a Guatemala a nivel de los países desarrollados. Separar la basura será obligatorio y habrá multas para quienes no lo cumplan.

¿Qué opina de las críticas a lo que se ha llamado un superministerio de Ambiente que concentre todas las funciones de las entidades relacionadas al tema?

Es lamentable el tipo de comentarios que se han vertido con referencia a eso. Guatemala es el único país de la región que no ha integrado sus entes —ambientales—. Todo el mundo le reclama al Marn la contaminación del Lago de Amatitlán, pero hoy en día Amsa —Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán— es una secretaría que ha pertenecido a la Vicepresidencia y es ajena totalmente al Marn.

En el caso del lago de Atitlán es más complicado porque con Amsclae — Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno— el Marn solo tiene una silla con voz, pero sin voto. Pero las publicaciones en redes le exigen al Marn que repare, entonces ¿cómo cree que un ministerio sin vinculación puede actuar en hacer cambios reales? Primero debemos tener el control administrativo.

Así tenemos que hacerlo con los bosques. Todos reclaman la tala inmoderada, pero para eso está el Ministerio de Agricultura, o las áreas protegidas. Tenemos que empezar a ordenarnos, si queremos que un ministerio tan importante entregue resultados tenemos que darles las herramientas.

¿Es positivo, entonces, esta concentración de funciones y de recursos?

Totalmente. Se nos acusa de querer concentrar recursos —pero— nosotros como administración no vamos a ver este proceso concretado, lo que estamos haciendo es sentar las bases para que el siguiente gobierno no tenga otro camino más que actuar de manera adecuada. No podemos pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Yo le pregunto ¿cómo están los bosques, el agua y las áreas protegidas? ¿Seguimos haciendo lo mismo o nos animamos a ir en contra de los ataques?

Pero en contraparte, hay muchos que dicen que el Marn ha sido ineficiente con sus actuales responsabilidades y cuestionan el que se les delegue más

Como ya le expliqué, ¿cómo lo puedo hacer si no tengo vinculación? Sabe como comparo esta situación, como estar en un ring de boxeo con las manos atadas. ¿Cómo voy a hacer la diferencia en el lago de Amatitlán si tengo las manos atadas? ¡No puedo!