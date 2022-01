Hombre se libra de la muerte tras intentar tratar el covid-19 sin atención médica y esto recomiendan sus parientes

Debido a las dificultades que afronta, Antonio fue acompañado por algunos de sus parientes, quienes reconoces que “se confiaron” y no buscaron ayuda a tiempo, lo que incluso pudo haberle costado la vida, pues fue necesario suministrarle oxígeno.

Por lo anterior, instan a la población a hacerse la prueba al momento de sentir molestias y así poder controlar la enfermedad a tiempo.

“Hasta no ver la situación uno no reacciona. Nosotros lo dejamos al tiempo por estarlo curando con cosas sencillas y cuando vimos que ya no se podía empezamos a correr” comentó Pedro Chacoj, hijo de Antonio.

“Hay que hacerse el examen -la prueba-, porque el problema de todos es que creemos que es una gripe sencilla y lo dejamos al tiempo, es mejor al sentir síntomas hacerse la prueba para estar seguros, porque el covid evoluciona y los primero siete días son cruciales para tratar al paciente”, recuerda.

También lea: ¿Cómo saber cuándo me toca la tercera dosis contra el covid-19 en Guatemala?

Añadió que “muchas personas no lo creen y es algo terrible y nosotros lo vivimos con mi papá, estuvimos batallando por varios días, bendito sea Dios lo logramos”.

A la fecha en Guatemala se han vacunado 4.7 millones de personas con dos dosis contra el coronavirus y otras 1.9 millones con al menos una dosis. Además, 91 mil 323 guatemaltecos han recibido la dosis de refuerzo.

Cifras

Guatemala llegó este martes 4 de enero a 16 mil 111 fallecidos por el SARS-CoV-2 y 629 mil 811 casos positivos de la enfermedad, después de contabilizar una muerte más por el coronavirus y 1,007 nuevos contagios en 24 horas.

Según la actualización sobre la pandemia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el lunes se realizaron 7 mil 736 pruebas de coronavirus y de ellas 1,007 resultaron positivas.

Además, la cartera sanitaria registró un nuevo deceso ocasionado por el coronavirus, cuyo primer caso fue detectado en Guatemala el 13 de marzo de 2020.

Lea también: Covid prolongado: estos son los síntomas y lo que se sabe sobre este tipo de infección

El Ministerio de Salud informó también que 4 mil 778 personas se encuentran contagiadas de la covid-19 en el territorio guatemalteco, aunque la cifra es un “estimado”.

El informe oficial de las autoridades señala que la incidencia acumulada es de 3 mil 735 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la letalidad asciende al 2.6 %.

Los casos y decesos han ido a la baja en Guatemala durante los últimos tres meses, pero el país que preside Alejandro Giammattei sigue con las cifras más altas de Centroamérica tanto en contagios como en fallecimientos.

También lea: Qué se sabe de la eficacia de la vacuna española frente a la variante ómicron del covid-19

Las autoridades sanitarias advirtieron en diciembre que los casos de contagio pueden incrementarse en los próximos días debido a la acumulación de personas en reuniones sociales y en los centros turísticos durante las fiestas de fin de año, además de los visitantes extranjeros.

Guatemala aún no ha confirmado la presencia de la variante ómicron en su territorio porque está a la espera de que retornen unas muestras enviadas a Panamá, ya que el Ministerio de salud no cuenta con la capacidad de llevar a cabo las pruebas que puedan detectarla.