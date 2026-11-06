Salubristas anuncian bloqueos en carreteras, puertos y aeropuertos ante la falta de diálogo con el ministerio

El pasado 13 de octubre, la movilidad en 16 puntos del país se vio interrumpida. Los salubristas del Sindicato Nacional San Juan de Dios salieron a manifestar para exigir al Ministerio de Salud que mejore las condiciones y el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipamiento en los servicios de salud, además de atender las demandas económicas de los trabajadores y el traslado de personal a plazas permanentes.

Si para el 16 de noviembre no hay apertura por parte del ministro Joaquín Barnoya para dialogar, los sindicalistas volverán a las medidas de hecho y tienen en mente dos acciones: bloquear 26 puntos del país o dirigirse hacia los puertos y aeropuertos como forma de presión, según Carlos Noé Santos Urías, líder del movimiento.

Estas acciones no serán de un solo día. Los sindicalistas prevén llevarlas a cabo por etapas y extenderlas hasta que sean escuchados.

“Esperamos no llegar a estos extremos, pero cuando el patrono se hace el sordo a las demandas de los trabajadores, quedamos en libertad de tomar estas acciones. Le hemos advertido a las autoridades y lo que nos dan como respuesta es que estamos en libertad de hacer las acciones que consideramos necesarias”, agregó.

Santos mencionó que ya informaron a la Secretaría General de la Presidencia y a las autoridades del Ministerio de Salud sobre las medidas de hecho que, como sindicato, acordaron el pasado 4 de noviembre. Sin embargo, no han recibido respuesta.

“Estamos dando un compás de espera no mayor de 10 días antes de iniciar las acciones. Vamos a seguir privilegiando el diálogo para tratar de solucionar, pues creemos que llegando a consensos pues las cuestiones se pueden llegar a arreglar y lo que menos queremos es perjudicar a la población”, agregó el dirigente sindical.

Acuden al Congreso

De acuerdo con Santos, los trabajadores del Ministerio de Salud “ya están cansados” de que las autoridades hagan ofrecimientos que no se cumplen.

Aseguró que, después de la manifestación del pasado 13 de octubre, se les ofreció un aumento salarial para frenar las movilizaciones. Sin embargo, son promesas sin respaldo financiero, pues el proyecto de presupuesto del 2027 del ministerio no incluye recursos para la mejora salarial de los salubristas, según explicó Barnoya a los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda el pasado 16 de octubre.

Es por ello que, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades ministeriales, el sindicato acudió al Congreso de la República para buscar la aprobación de iniciativas de ley como la 6813, que busca declarar el Día Nacional del Salubrista y establecer un bono único de Q4 mil para los salubristas, y la 6828, que contempla el traslado de los trabajadores por contrato al renglón 011 y la reclasificación de puestos.

La iniciativa 6813 obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Salud y Asistencia Social el 1 de septiembre pasado, mientras que la 6828 fue conocida en el pleno siete días después.

El Sindicato Nacional San Juan de Dios persigue que ambas propuestas se conviertan en decretos antes de que los diputados discutan el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2027 —que debe aprobarse antes del próximo 30 de noviembre—, con el fin de contar con los recursos para cubrir sus demandas el próximo año.

Orlando Blando, diputado de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, señaló durante la reunión con Barnoya que, si Salud no prevé los recursos en su presupuesto para atender las mejoras salariales de los sindicalistas, se podría incluir en el presupuesto del 2027 un artículo específico que destine fondos para tal fin, como ocurrió en el decreto 36-2024, cuando se añadió el artículo 140.

Dicho apartado establecía un incremento salarial y un incentivo económico para todo el personal durante el 2025, así como la reclasificación y el traslado de trabajadores contratados a renglón permanente, mediante ajustes en el presupuesto del ministerio.

En cumplimiento del artículo 140, el Ministerio de Salud otorgó un aumento de Q1 mil 200 a los trabajadores en renglón permanente en un pago y un incentivo único de Q2 mil para los trabajadores en los renglones 029, 036 y subgrupo 18, que prestan servicios técnicos o profesionales.

Postura oficial

Al ser consultado sobre si el Ministerio de Salud tiene alguna participación en la aprobación de las iniciativas 6813 y 6828, la cartera indicó que es un tema que “compete al Organismo Legislativo, tanto su análisis como aprobación”.

También indicó que no se han previsto recursos en el presupuesto del 2027 para atender las demandas del Sindicato Nacional San Juan de Dios relacionadas con el bono de Q4 mil y el traslado de personal a renglón permanente.

“No está contemplado. En caso las iniciativas sean aprobadas seremos respetuosos en el cumplimiento de lo establecido por el Congreso”, respondió.

Además, aseguró que el ministerio elaboró una propuesta integral de mejora salarial para todos los salubristas, que sigue su curso administrativo.

Con respecto a las medidas de hecho anunciadas por el sindicato ante la falta de acuerdos con las autoridades, señaló: “el Ministerio respeta la libertad sindical y mantiene una cultura de diálogo con las organizaciones sindicalistas para conocer sus demandas”.